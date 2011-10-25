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Азербайджан впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН

25 октября 2011 17:56
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По итогам голосования в Генассамблее, за эту страну проголосовали 155 стран при необходимых 129.

Совет Безопасности состоит из 15 членов ООН. Из них пять постоянных, еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблеей на два года.

Таким образом, Азербайджан будет участвовать в решении международных проблем, а также в подготовке различных проектов в совбезе ООН, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Всестороннюю поддержку инициативам и начинаниям Азербайджана на международной арене готова оказывать Беларусь. Об этом говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю избрания страны в состав Совета Безопасности ООН.

«Эта достойная победа, одержанная молодым и по-настоящему независимым государством в нелегкой политической борьбе, не может не вызывать искреннего восхищения», – говорится в поздравлении.

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