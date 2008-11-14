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Азербайджан становится ключевым партнером Беларуси в Закавказском регионе

14 ноября 2008 11:55
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Интенсивные межправительственные и межведомственные контакты, регулярные встречи на высшем государственном уровне подкрепляет растущая динамика торгово-экономических отношений.

Сегодня  Президент Беларуси  Александр Лукашенко  встретился  с  министром  обороны  Азербайджанской  Республики  Сафаром Абиевым.  Переговоры касались не  только  вопросов оборонного характера.  Это еще раз  продемонстрировало:  у  Беларуси  и Азербайджана  закрытых  тем нет.

Сотрудничество  Беларуси  и Азербайджана  носит  открытый  характер и  не  направлено  против  кого-либо подчеркнул  президент  страны  Александр  Лукашенко буквально  в  самом начале встречи  с руководителем  оборонного ведомства Азербайджана    Сафаром Абиевым.  Страны роднит не  только  общее советское  прошлое.  Хотя,   и  это  тоже весьма немаловажно.

В последние  годы Беларусь и Азербайджан  самым  внимательным образом  присмотрелись   к   экономическому  потенциалу  друг  друга.  И, начиная  с  2006 года,  товарооборот неукоснительно  растет. Причем  в  разы.  Большие  финансовые  ресурсы  Азербайджанской  Республики плюс развитый  белорусский  промышленный  сектор – проект не на  бумаге.  Президенты  Александр Лукашенко и Ильхам Алиев  в 2006 году подписали в Минске Договор о социально-экономическом  Сотрудничестве  до  2015 года. И уже  в  2007  году,  встретившись  в  Баку,  увидели реальные результаты его   претворения  в жизнь. Трактор «Беларус» уже  не «made in Belarus».

В Азербайджане  уже созданы  и работают  сборочные  производства не  только белорусских  тракторов, но и  грузовых  автомобилей,  оптических  приборов. А скоро в этой  закавказской  республике  наладят   совместный выпуск  лифтов,  подъемных  кранов, солнечных  батарей и  другой  продукции  белорусских  марок.

Между президентами Беларуси и Азербайдажана установились  очень  хорошие  дружеские  отношения. Этот факт подчеркнул Александр Лукашенко.  И  попросил министра  обороны этой  страны  передать  его поздравление  лично азербайджанскому коллеге по  случаю недавней  «блистательной  победы»  на  выборах.  Эта  кампания  в  Азербайджане  прошла на высоком уровне, -  добавил Александр Лукашенко,  что «даже дотошным западникам нечего было сказать, не  в  чем  упрекнуть». В свою очередь руководитель оборонного ведомства Азербайджана  Сафар Абиев заявил, что отношения между двумя странами «идут по восходящей».

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана может стать хорошим   примером взаимодействия нашей  страны  с  другими государствами. Сегодня отношения продолжают активно развиваться. Кстати, этот визит руководителя оборонного ведомства  Азербайджана Сафара Абиева  в  Минск стал  уже  десятым  по  счету визитом  на  уровне министров двух  стран  за  этот год.

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