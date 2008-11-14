Азербайджан становится ключевым партнером Беларуси в Закавказском регионе

Интенсивные межправительственные и межведомственные контакты, регулярные встречи на высшем государственном уровне подкрепляет растущая динамика торгово-экономических отношений.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром обороны Азербайджанской Республики Сафаром Абиевым. Переговоры касались не только вопросов оборонного характера. Это еще раз продемонстрировало: у Беларуси и Азербайджана закрытых тем нет.

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана носит открытый характер и не направлено против кого-либо подчеркнул президент страны Александр Лукашенко буквально в самом начале встречи с руководителем оборонного ведомства Азербайджана Сафаром Абиевым. Страны роднит не только общее советское прошлое. Хотя, и это тоже весьма немаловажно.

В последние годы Беларусь и Азербайджан самым внимательным образом присмотрелись к экономическому потенциалу друг друга. И, начиная с 2006 года, товарооборот неукоснительно растет. Причем в разы. Большие финансовые ресурсы Азербайджанской Республики плюс развитый белорусский промышленный сектор – проект не на бумаге. Президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев в 2006 году подписали в Минске Договор о социально-экономическом Сотрудничестве до 2015 года. И уже в 2007 году, встретившись в Баку, увидели реальные результаты его претворения в жизнь. Трактор «Беларус» уже не «made in Belarus».

В Азербайджане уже созданы и работают сборочные производства не только белорусских тракторов, но и грузовых автомобилей, оптических приборов. А скоро в этой закавказской республике наладят совместный выпуск лифтов, подъемных кранов, солнечных батарей и другой продукции белорусских марок.

Между президентами Беларуси и Азербайдажана установились очень хорошие дружеские отношения. Этот факт подчеркнул Александр Лукашенко. И попросил министра обороны этой страны передать его поздравление лично азербайджанскому коллеге по случаю недавней «блистательной победы» на выборах. Эта кампания в Азербайджане прошла на высоком уровне, - добавил Александр Лукашенко, что «даже дотошным западникам нечего было сказать, не в чем упрекнуть». В свою очередь руководитель оборонного ведомства Азербайджана Сафар Абиев заявил, что отношения между двумя странами «идут по восходящей».

Сотрудничество Беларуси и Азербайджана может стать хорошим примером взаимодействия нашей страны с другими государствами. Сегодня отношения продолжают активно развиваться. Кстати, этот визит руководителя оборонного ведомства Азербайджана Сафара Абиева в Минск стал уже десятым по счету визитом на уровне министров двух стран за этот год.

