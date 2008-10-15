Азербайджан сегодня выбирал президента

Избирательные участки в стране открылись в восемь утра по местному времени и завершили работу в семь вечера.

На президентский пост претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. По оценкам социологов, именно он бесспорный фаворит гонки. Для того, чтобы победить в первом туре, кандидату надо набрать больше половины голосов избирателей. По официальным данным, в сегодняшнем голосовании приняли участие 65 процентов или свыше трех миллионов человек. Наблюдали за ходом избирательного процесса более 150 иностранных экспертов. По их мнению, выборы проходили в спокойной обстановке при высокой активности избирателей. Серьезных нарушений в процессе голосования не выявлено.

33 участка сегодня работали и в дипмиссиях страны за рубежом. В том числе и в посольстве Азербайждана в Беларуси. Избирательный участок здесь завершил работу полчаса назад. Азербайджанская диаспора — одна из крупнейших на территории Беларуси. В республике живет около 100 тысяч азербайджанцев. Сегодня свой выбор сделали свыше 45% избирателей.