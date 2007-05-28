Азербайджан отмечает День Республики

Дипломатические отношения с нашей страной установлены в 1993 году и сегодня Беларусь и Азербайджан готовы развивать сотрудничество по всем направлениям.

40 миллионов долларов в год - таков объем взаимного товарооборота. Всего за пару лет этот показатель может увеличиться в 10 раз. Это подтвердили два президента - Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам официального визита белорусского лидера в Баку. В Азербайджане уже собирают минские тракторы и грузовики, между двумя столицами восстановлено авиасообщение, сейчас просчитываются возможности сотрудничества в энергетической сфере.

С национальным праздником - Днем Республики Президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко: "Убежден, что высокий уровень политического диалога, совместные усилия Беларуси и Азербайджана в деле поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества полностью отвечают интересам наших народов", - говорится в поздравлении.