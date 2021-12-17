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Азербайджан на саммите в Брюсселе отказался поддержать пункт декларации по ситуации в Беларуси

17 декабря 2021 17:05
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Новости Беларуси. Официальный Баку выразил несогласие с пунктом декларации «Восточного партнерства» по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Азербайджан на саммите в Брюсселе отказался поддержать пункт декларации по ситуации в Беларуси-1

В частности, Азербайджан не поддержал 11-й параграф декларации, потому что этот пункт не отвечает внешней политике республики. В МИД отметили, что Азербайджан придерживается позиции, согласно которой странам – членам ЕС и другим партнерам не следует вносить в повестку «Восточного партнерства» свои проблемы и вызовы с третьими странами. Таким образом Баку подтвердил верность своим союзническим и партнерским обязательствам, в данном случае проявленным в отношении Беларуси.  

# Международная политика # Фотофакт

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