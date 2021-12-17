Азербайджан на саммите в Брюсселе отказался поддержать пункт декларации по ситуации в Беларуси

В частности, Азербайджан не поддержал 11-й параграф декларации, потому что этот пункт не отвечает внешней политике республики. В МИД отметили, что Азербайджан придерживается позиции, согласно которой странам – членам ЕС и другим партнерам не следует вносить в повестку «Восточного партнерства» свои проблемы и вызовы с третьими странами. Таким образом Баку подтвердил верность своим союзническим и партнерским обязательствам, в данном случае проявленным в отношении Беларуси.