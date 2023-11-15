Азарёнок: Сталин всем знал цену, что под его суровым взглядом они будут пахать, умирать и побеждать

Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть такая партия – восклицал известный персонаж в ответ на недоумение. Мол, нет нынче никого, кто взял бы на себя ответственность, кто не блеял бы, кто не бежал бы в бабском платье, а вышел навстречу судьбе и победил бы ее. А нынче какая роль партий у нас? Зачем народ пойдет на выборы? Кого он будет выбирать? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Иоанн Васильевич Грозный, когда увидел, что все предают, что все готовы поклониться ганзейцам, что не о державе думают, а о соболях да золоте, призвал другого человека. Не из ожиревшего боярского сословия. Он призвал опричника. И сказал: будешь опричь меня, то есть рядом. Никому не будешь служить, кроме царя и господа. И железным мечом вырезай измену. Так появился на Руси первый монашеско-политический орден.

Григорий Азаренок:

Петр Великий мальчиком играл в потешные полки. А потом вновь подняла голову дерзкая и мерзкая измена. И стрельцы, и знать, и бояре, и сын любимый пошли за головой императора. Тогда он плюнул на сенаты и собрания и призвал Семеновский и Преображенский полки, которые раздавили гнусь, и потом вся Европка ошалела от силы царской. В 1905-м разбежались все. Холуи и лизоблюды, которые вот уже столетиями царский ковер облизывали, куда-то подевались. Как языком их слизало. Все попрятались. На улицах разразилась самая настоящая гражданская война. Счет убитых шел на десятки тысяч. И тут народная стихия подняла чернь. Они объединялись в сотни. Отсюда и название – черные сотни. И они навели на улице порядок. Потом их раздробили, раскололи, кто-то ушел в думцы, нашептали добродетели, либеральчики: мол, куда с ними в будущее… И в феврале 1917-го заговор случился. Не революция – революция была потом. Грязный, кровавый, подлый заговор – все генералы и министры, думцы – все предали с молчания церкви. Более подробно смотрите в видео.

Григорий Азаренок:

Цена – проигрыш, гражданская война, смута, миллионы смертей, а затем еще миллионы – чтобы из этой смуты выбраться. Новая держава возникла. И победила в самой страшной войне в истории человечества. Но Сталин всем знал цену. Он сказал: без меня империалисты передушат вас, как котят. Он знал, что под его суровым взглядом они будут пахать, они будут умирать и побеждать. Но только его длань ослабнет – они захотят наконец пожить красиво. Они захотят пожрать. Они захотят дач и проституток. Он стал передавать власть от партии министерствам, а ее замыслил как опричный идеологический орден. Не успел. Пишут, что вовремя скорую не вызвали. А нынче что? А нынче мировая война. Она уже идет. Идет передел мира. И мы совершим ошибку, если будем видеть в действиях врагов только корыстный или рациональный интерес. Сталин совершил ошибку – он был уверен, что Гитлер не нападет, не расправившись с Англией, памятуя Первую мировую. Он не понял психологический портрет.