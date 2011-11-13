Автобиографическая книга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса: Я объяснил суду, что надо разрешить прослушивать разговоры белорусских дипломатов

Показательным событием на неделе, с точки зрения понимания в Литве стандартов демократии, стала публикация автобиографической книги бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса и последовавший за ней скандал. Дело в том, что в мемуарах политик сделал ряд однозначно противоречивых признаний.

В частности, Адамкус посетовал на несамостоятельность своих решений из-за давления на него со стороны Европы в целом и отдельных европарламентариев в частности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валдас Адамкус, экс-президент Литвы:

«Это стыдно признавать, но мне, президенту, звонили и прямо указывали, что делать, а чего нет, о чем и с кем говорить, кого на какую должность назначать... Некоторые вещи я даже не могу писать в дневниках, но я помню эти факты... Я встал в пять утра и достал из факса документ, инструкции, в которых было сказано: если ты делаешь так, а не иначе, то разрушаешь государство. Ты делаешь не то, должен делать это, должен назначать этого человека, а не того...»

цитата по интернет-изданию Delfi.Lt (Литва)

Часть признаний касались и тем, связанных с внешней политикой. И здесь тоже не обошлось без нелицеприятных подробностей. Экс-глава литовского государства, в частности, рассказал об инциденте в 2005 году, когда он лично заставил суд разрешить литовским спецслужбам слежку за белорусскими дипломатами. То, что Адамкус при этом руководствовался якобы высшими интересами, не отменяет факта открытого попрания всех международных норм и дипломатических канонов.

Валдас Адамкус, экс-президент Литвы:

«Председатель Вильнюсского окружного суда, основываясь на гарантирующей дипломатический иммунитет Венской конвенции, отказался санкционировать слежку за [белорусскими дипломатами] – не позволил прослушивать их разговоры... Я вызвал председателя Верховного суда и председателя Вильнюсского окружного суда. У последнего я попросил объяснить мотивы решения не санкционировать прослушивание... После получасового объяснения я услышал, что суд разрешит прослушивать разговоры белорусских дипломатов»

цитата по интернет-изданию Delfi.Lt (Литва)