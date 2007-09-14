Австрийские парламентарии находятся в Гомельской области

Сегодняшний визит австрийских парламентариев в Гомельскую область - это продолжение контактов, которые уже на протяжении нескольких лет развивают два региона. Гости побывают на промышленных предприятиях, дошкольных учреждениях, а также встретятся с руководством региона. Парламентариев интересуют вопросы эффективного использования энергоресурсов, поскольку в Австрии нет значительных запасов полезных ископаемых.



В частности, они ознакомятся с работой мини-ТЭЦ на вторичных ресурсах на Гомельском химическом заводе. Сейчас в регионе при поддержке австрийцев реализуется проект по созданию первой в области биогазовой установки.

