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Австрийские парламентарии находятся в Гомельской области

14 сентября 2007 08:36
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Сегодняшний визит австрийских парламентариев в Гомельскую область - это продолжение контактов, которые уже на протяжении нескольких лет развивают два региона. Гости побывают на промышленных предприятиях, дошкольных учреждениях, а также встретятся с руководством региона. Парламентариев интересуют вопросы эффективного использования  энергоресурсов, поскольку в Австрии нет значительных запасов полезных ископаемых.

В частности, они ознакомятся с работой мини-ТЭЦ на вторичных ресурсах на Гомельском химическом заводе. Сейчас в регионе при поддержке австрийцев реализуется проект по созданию первой в области биогазовой установки.

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