Авиасообщение в Греции прекратится на двое суток — 19 и 20 октября

О предстоящей забастовке объявил профсоюз греческих авиадиспетчеров. В эти дни все аэропорты перестанут принимать и отправлять рейсы. Ранее о новой трехдневной забастовке объявили государственные СМИ Греции, которые и так не работают уже двое суток. Таким образом, греческие телезрители и радиослушатели останутся без новостей на беспрецедентный срок - пять дней подряд. Участники акции протеста выступают против мер правительства по сокращению расходов, в том числе увольнений.