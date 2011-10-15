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Авиасообщение в Греции прекратится на двое суток — 19 и 20 октября

15 октября 2011 18:03
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О предстоящей забастовке объявил профсоюз греческих авиадиспетчеров. В эти дни все аэропорты перестанут принимать и отправлять рейсы. Ранее о новой трехдневной забастовке объявили государственные СМИ Греции, которые и так не работают уже двое суток. Таким образом, греческие телезрители и радиослушатели останутся без новостей на беспрецедентный срок - пять дней подряд. Участники акции протеста выступают против мер правительства по сокращению расходов, в том числе увольнений.
# Кризис в Греции

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