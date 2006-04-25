Авиация и войска ПВО государств-участников Содружества совершенствуют свои навыки

25 апреля началась командно-штабная тренировка Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.В ней принимают участие авиация и войска ПВО восьми государств Содружества - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В тренировке задействовано более 80 самолетов и вертолетов, а также подразделения

радиотехнических и зенитно-ракетных войск. За проходящими учениями наблюдают самолеты-разведчики НАТО.

Подобные мероприятия проводятся дважды в год. Общее небо над Содружеством Независимых государств занимает огромное пространство. Состав специалистов, охраняющих его, периодически обновляется, и навыки по взаимодействию всех боевых служб необходимо совершенствовать.

На тренировке впервые будут отработаны действия дежурных Объединенной системы ПВО СНГ по сверхзвуковой стратосферной цели. От Беларуси привлекаются практически все дежурные силы и средства по противовоздушной обороне, в том числе расчеты зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Российские самолеты совершат посадку на аэродромах в Барановичах и Роси, а белорусские летчики приземлятся на российских аэродромах Сиверское и Ладейное поле.

Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-лейтенант Олег Паферов выступает в роли помощника руководителя тренировки от Вооруженных Сил республики. На вопрос журналистов, собравшихся на брифинг, <какими в случае воздушного терроризма будут действия белорусских хранителей неба?> ответ генерала-лейтенанта был кратким: <профессиональными>.