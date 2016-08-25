Августовский педсовет-2016: престиж педагогического труда в Беларуси будут поднимать рублем

Новости Беларуси. Престиж педагогического труда в Беларуси будут поднимать рублем. Правительство готовит предложения по материальному стимулированию учителей.

25 августа в Минске рассматривают стратегию развития столичного образования. Традиционный августовский педсовет собрал около полутысячи участников. Это представители сферы образования, руководители районов, горисполкома, профильного министерства и правительства.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Какая бы ни была материально-техническая база, хотя мы стремимся к тому, чтобы у нас все школы были на достаточно высоком уровне, оснащены современной техникой, потому что, понятно, без информатизации нет никаких движений вперед, вместе с тем мы понимаем, что ключевое звено – это педагог, учитель. Тот, который заинтересует ребят в изучении не только своего предмета, но и будет являться для него примером в воспитательном плане.

Сегодня правительство работает в этом направлении. Мы думаем, как, какие меры сегодня предпринять для того, чтобы педагогический труд был более престижным для молодежи. Но прежде всего, конечно, это раскрепостить инициативу. Это возможность зарабатывать по внебюджетной деятельности, при оказании платных услуг несколько больше, чем сегодня зарабатывают педагоги, которые работают с ребятами.

Всего в Беларуси 1 сентября за парты сядут около 110 тысяч первоклассников. Это приблизительно столько же, сколько и в 2015 году. В целом двери школ, гимназий и лицеев распахнутся почти для миллиона учеников. Откроются и две новые школы – в Бресте и курортном поселке Нарочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.