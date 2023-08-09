Авдонин: Китай последние 30 лет очень методично проникал в африканский регион

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Большую роль в становлении экономического развития сыграл и Китай. То есть Китай на протяжении последних 30 лет очень методично, очень плавно, спокойно, как Китай умеет со своей тысячелетней мудростью, проникал в африканский регион, и создавал мощные предприятия, и обучал представителей африканского континента. И самое важное, что западные корпорации спохватились очень поздно. Они увидели сильное влияние Китая, и многие перевороты, которые мы видели последние пять лет в Африке, в большей степени носили не то что национальный характер – это западные силы с помощью своих технологий бархатных революций пытались как-то пресечь влияние Китая в тех или иных странах африканского континента. Но мы видим, что это в принципе им сильно не удалось, потому что понятно, что когда элиты политические, корпоративные уже в этих национальных странах Африки, естественно, реализуют какую-то общую идею. Это идея по повышению благосостояния за счет такой державы, как Китай. Мало того, надо сказать самый главный момент, что Китай же не просто создавал какие-то предприятия, производства и эксплуатировал население. Он создавал мощные инфраструктурные проекты.