Авдонин: Китай последние 30 лет очень методично проникал в африканский регион

Сегодня великие державы в борьбе за установление нового баланса сил уже ищут союза с африканскими государствами и народами. Мир сильно изменился, и роль Черного континента в нем так же. Об этом поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Большую роль в становлении экономического развития сыграл и Китай. То есть Китай на протяжении последних 30 лет очень методично, очень плавно, спокойно, как Китай умеет со своей тысячелетней мудростью, проникал в африканский регион, и создавал мощные предприятия, и обучал представителей африканского континента. И самое важное, что западные корпорации спохватились очень поздно. Они увидели сильное влияние Китая, и многие перевороты, которые мы видели последние пять лет в Африке, в большей степени носили не то что национальный характер – это западные силы с помощью своих технологий бархатных революций пытались как-то пресечь влияние Китая в тех или иных странах африканского континента.
Но мы видим, что это в принципе им сильно не удалось, потому что понятно, что когда элиты политические, корпоративные уже в этих национальных странах Африки, естественно, реализуют какую-то общую идею. Это идея по повышению благосостояния за счет такой державы, как Китай. Мало того, надо сказать самый главный момент, что Китай же не просто создавал какие-то предприятия, производства и эксплуатировал население. Он создавал мощные инфраструктурные проекты.
Алексей Авдонин:
Если брать один из самых крупных, про который мало кто говорит, но вместе с тем это самый раздражающий фактор для Великобритании. Китайцы смогли построить мощнейшие автострады и железнодорожные пути от Сомали до Египта и обойти Суэцкий канал. Суэцкий канал – это артерия, которая контролирует поток всех товаров с Азиатско-Тихоокеанского региона. Помните, когда заблокировали Суэцкий канал, как резко выросли цены на товары, обвалились многие корпорации? А самое главное, что китайцы продолжали поставлять свои товары по той инфраструктуре, которую они создали до этого.
Конечно же, Запад очень злится, что фактически они упустили момент, а время, как известно, – это деньги, время в геополитике – это либо выигрыш, либо поражение. И в настоящее время мы видим, что времени у них уже нет. Африканские страны поднимаются, идет освободительное движение, дух поднимается. Дух основывается на понимании того, что африканские страны могут жить гораздо лучше.
И, конечно же, задача Беларуси – это мирные инициативы, которые в первую очередь ориентированы на то, чтобы, как Президент говорил, обеспечить продовольствием, чтобы они сами себя могли накормить. Это повышение уровня механизации сельского хозяйства. Вспомните, в Зимбабве Президент говорил: мы вам дадим технику, вы сами себя накормите и решите вашу проблему с голодом. Мы, имея технологический опыт в сельском хозяйстве, в первую очередь должны ориентироваться на решение глобальной проблемы – голода, недостатка воды в этих странах.
Надежда Сасс, СТВ:
Наша дискуссия подтвердила, что Африка – это не общее понятие. Африка очень разная. Где-то еще пылают кровавые межплеменные конфликты, а где-то ведущие корпорации становятся в очередь за право работать. Но в любом случае «черный континент» в XXI веке не будет задворками мировой цивилизации.
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