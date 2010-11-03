Арнольд Шварценеггер покидает пост губернатора Калифорнии

В Соединенных Штатах подсчитывают голоса состоявшихся накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Согласно прогнозам экспертов, большинство в Палате Представителей получат республиканцы. В Сенате незначительный перевес остается за демократами. Президент США Барак Обама уже заявил о готовности сотрудничать с республиканской партией.

На губернаторских выборах, которые также прошли накануне, ключевым было избрание нового главы Калифорнии. До сих пор этот пост занимал Арнольд Шварценеггер. Ему на смену пришел кандидат от Демократической партии Джерри Браун, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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