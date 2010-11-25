Арнис Цимдарс, глава ЦИК Латвии: Если демократией не пользоваться — она не работает

2 октября в Латвии прошли главные в стране выборы — парламентские. Главные — потому что Президента в этой стране избирает законодательный орган. А значит, больше 2 миллионов жителей могут определить курс страны, отдавая свои голоса только за депутатов политических партий.

Избирательному законодательству Латвии более 80 лет. С момента повторного принятия в избирательный закон были внесены лишь незначительные правки. Однако это обстоятельство не помешало стране в 2003 году вступить в Евросоюз. О гражданах, негражданах и неполноправных гражданах. О том, кто и почему верит в фальсификации. И о том, насколько избирательны в избирательном европейские наблюдатели — разговор в тему.

СПРАВКА ОТ «СТОЛИЧНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Арнис Цимдарс. Глава Центральной избирательной комиссии Латвии. Родился в 1962 году. Окончил строительный факультет Сельскохозяйственной академии. Затем получил юридическое образование. Карьеру начал в одном из местных самоуправлений, после — работал в Рижской думе. В 1997 году перешёл на работу в Центральную избирательную комиссию, которую возглавляет по сей день. Четыре раза избирался на свой пост парламентом страны. В кругах латвийских политиков неофициально считается одним из моральных столпов власти.

Арнис Арнольдович, Вы возглавляете ЦИК Латвии на протяжении уже 13 лет. Именно при вас страна вступила и в ЕС, и в НАТО.

Арнис Цимдарс: На мою долю, как на председателя ЦИК, выпало, по-моему, 14 разного рода мероприятий. То есть, как раз в те годы, когда была тишина и можно было бы спокойненько подлечить нервы, обобщить опыт и разработать нормально какие-то продуманные решения, нам всё время приходится параллельно что-то делать ещё.

Но можно сказать, что референдум о вступлении в Евросоюз для меня лично стал самым большим испытанием. Я очень переживал, как сработают люди на участках. Упрёки – это не та вещь, которой можно избежать. Евросоюз далеко, избиратели ближе. И я не упрёков боялся, я боялся того, что не могу повлиять на процедуру отбора людей — насколько они подготовлены будут, насколько они знают процедуру. Это всегда вопрос. Я даже себе пообещал в тот раз, что если всё пройдёт без упрёков – брошу курить. И вот уже 7 лет, как я не курю.

Я знаю, что у вас отсутствуют избирательные списки как таковые, т.е. люди могут голосовать на любом участке.

Арнис Цимдарс: На парламентских выборах и на референдумах мы до сих пор пользуемся той системой, когда не подготавливаются списки и не пользуемся регистром избирателей. А существует другая система – ещё от первого независимого государства, с печатью в паспорте и внесением в список по факту прихода. Но у нас есть ещё и вторая система, которой мы пользуемся на выборах в самоуправление и Европарламент. У нас есть регистр избирателей с предварительно подготовленными списками. И я могу, слишком сильно не преувеличивая, сказать, что на моё усмотрение, а также на усмотрение многих экспертов – одна из лучших систем.

Почему тогда на одних выборах есть списки, а на других нет?

Арнис Цимдарс: Отчасти можно сказать, что латвийские избирательные комиссии настолько уникальны, что могут организовывать выборы по двум видам и не ошибаются. Конечно, это затрудняет работу. Но это политическое решение, т.к. считается, что система без предварительно подготовленных списков более удобна для избирателя и способствует его приходу на избирательный участок, — он не привязан в этот день к конкретному месту

Избирательное законодательство Латвии расколото надвое не только в части использования списков избирателей. Досрочное голосование в стране работает по тому же принципу разделения. Где есть списки – есть и досрочное голосование. Где списков нет – свой голос заранее уже не отдашь. Т.е. на выборах в местное самоуправление и Европарламент – проголосовать досрочно можно, на референдумах и выборах в Сейм – нет. Однако, и это решение сугубо в компетенции как раз того Парламента, который избирается без списков.

В качестве варианта нововведения вы рассматриваете голосование по интернету, и у вас существует голосование по почте.

Арнис Цимдарс: Есть голосование по почте, но оно осуществляется только за границей и только на адрес из-за границы. Т.е. внутри страны голосование по почте не осуществляется. Поскольку существует некое такое веяние, что мол недоверие — мы в июне сделали опрос. Фактически, задали один и тот же вопрос о доверии в двух разных видах. «Как вы считаете, насколько возможна попытка фальсифицировать результаты будущих выборов?» И мы получили очень плохой результат. Почти 60% думают, что это возможно. И этот же вопрос мы задали по-другому. «На последних выборах в прошлом году вы были на участке, как вы считаете, вот там как было подсчитано?» И там результат был наоборот. Т.е. люди отвечают на один и тот же вопрос по-разному в зависимости от того, спрашивать ли то, о чём у людей есть конкретный опыт или своё видение. Либо человек отвечает какими-то фразами и мыслями, которые как бы поддерживаются в медийной среде

Я для себя отметила достаточно много статей в интернете на тему того, как латыши любят на выборах поиздеваться над кандидатами.

Арнис Цимдарс: Это скорее тема для мемуаров. Но из таких процедурных шуток и даже не шуток: у нас постоянно, каждый раз, по крайней мере пять случаев вброса в урну не избирательного конверта, а паспорта. Он уже выходит, а ему говорят: а почему вы не вбросили свой бюллетень? А он: А где же мой паспорт?

Самая распространённая в Латвии форма протеста – пустые конверты в урнах для голосования. На каждых выборах так поступает несколько тысяч избирателей. Кстати, сами урны из картона, дерева и любых других подручных материалов. В абсолютном большинстве случаев – совсем непрозрачных.

Впрочем, бросить в эти урны хоть что-то могут далеко не все. По различным данным, в Латвии около 17% неграждан. Т.е. людей, предки которых приехали в Латвию после 1940 года. Эти 17% голосовать не имеют права. Ни на одних выборах. Для получения гражданства этим людям нужно пройти натурализацию и сдать экзамены по латышскому языку, истории, конституции. Сами неграждане считают этот процесс специально затянутым, кивают на переписывание истории советского периода и называют всё это дискриминацией. В правительстве же Латвии убеждают – для получения гражданства нужно только одно. Желание.

Как Вам кажется, может всё-таки такая большая цифра потенциально верящих в фальсификации в Латвии существует ещё и потому, что она по-прежнему разделена на граждан, неграждан, неполноправных граждан.

Арнис Цимдарс: Я вполне согласен с Вами, что лучше бы было, если бы все люди, которые здесь проживают, с 18 лет имели возможность изъявить свою волю на выборах. Поэтому мне действительно тоже непонятно, почему же столько лет прошло, а они ещё не прошли натурализацию. Я считаю, что это плохо, что такое количество людей у нас есть, но фактически единственное отличие гражданина и человека, не имеющего гражданства – это и есть выборы. Потому что предоставлять право выбирать, не будучи гражданином – по-моему, неправильно.

Европеец, который, к примеру, приехал сюда и купил здесь недвижимость, он уже имеет право голосовать?

Арнис Цимдарс: Такой порядок: гражданин ЕС может свободно перемещаться в любую из стран ЕС и ограничения по отношению к такому гражданину ЕС не могут быть строже, чем у гражданина, который проживает в этой стране. Но проблема в том, что эти люди не имеют никакого гражданства.

8 ноября 2002 года Специальный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы оценивая выборы в Латвийский Сейм отметит, что из-за неучастия в них неграждан в Латвии сложился «долговременный дефицит демократии». Следующие выборы пройдут в 2006-ом. И теперь уже миссия БДИПЧ/ОБСЕ в итоговом отчёте укажет: «Тот факт, что существенный процент взрослого населения Латвии не обладает избирательными правами, свидетельствует о продолжающем иметь место дефиците демократии».

Но для Европы это всё равно выглядит как дискриминация.

Арнис Цимдарс: Нет такого монолитного взгляда, как Вы сказали. Есть отдельные взгляды, которые используются в политических дискуссиях. Нет такой страны в Европе, где негражданам даётся возможность голосовать на парламентских выборах. В том числе, гражданам ЕС.

Действительно ли сегодня у Европы существуют какие-то реальные единые стандарты применимые ко всем странам — в избирательном законодательстве?

Арнис Цимдарс: Я не знаю, о чём вы говорите, я такого документа не видел. Есть определённые документы, где расписаны определённые принципы, которые все берут за основу. Например, кодекс хорошей практики проведения выборов Венецианской комиссии, протокол Копенгагена.

У вас законодательство полностью этому соответствует?

Арнис Цимдарс: У нас имеются определённые ограничения, которые, по мнению экспертов прав человека, не могут быть вечными. Т.е. у нас, например, есть ограничения, что человек, который активно принимал участие в постах коммунистической партии после кровавых происшествий январских 90-х годов, не может быть кандидатом. Всем понятно, что это будет не вечно, вопрос только — когда. И вот предлагается это рассматривать. Этот вопрос постоянно дискутируется нашим парламентом — пока что он остался в силе.

По итогам недавних парламентских выборов в Латвии 63 мандата из 100 в Сейме получили депутаты трёх партий, которые на протяжении последних полутора лет составляли коалицию в парламенте и фактически правили страной. Свой итоговый отчёт по наблюдению за выборами в 10-й латвийский Сейм миссия БДИПЧ/ОБСЕ не обнародовала до сих пор. Но в своём предварительном отчёте эксперты уже отметили плохое обустройство кабинок для голосования и вопрос неграждан, который «остаётся сложной задачей».

Арнис Цимдарс: Я думаю, наши проблемы из-за того, что у нас сейчас мало опыта в приведении в действие системы демократии. Если ей не пользоваться — она не работает.