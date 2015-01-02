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Армения официально стала членом Евразийского экономического союза

02 января 2015 13:43
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Новости Армении. Интеграционная «тройка» превратилась в «четверку». Армения официально стала членом Евразийского экономического союза. С 2 января вступил в силу договор о присоединении этой страны к договору о ЕАЭС. Таким образом, закавказская республика получила доступ к единому рынку Союза в 170 млн граждан. По ряду товаров Армении предоставлены достаточно серьезные переходные периоды — до 5-7 лет.

Следующий кандидат на вступление в ЕАЭС — Кыргызстан. Напомним,  договор о присоединении этой страны к Союзу был подписан 23 декабря 2014 года. Ожидается, что Бишкек войдет в ЕАЭС уже весной 2015, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Евразийский союз

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