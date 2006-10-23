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Армения готова обсуждать весь комплекс вопросов двухстороннего сотрудничества с Беларусью

23 октября 2006 07:42
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Об этом заявил 23 октября в Ереване президент Армении Роберт Кочарян в ходе встречи с премьер-министром нашей страны Сергеем Сидорским.Напомним, он находится  в этой стране с официальным визитом. По окончании встречи с президентом запланирована  встреча с премьер-министром  Армении Андраником Маркаряном. По её итогам стороны намерены подписать ряд соглашений. В частности, - о взаимной защите секретной  информации, о сотрудничестве в области геодезии и картографии,  дистанционного зондирования земли и другие документы.
Армения в торгово-экономическом  сотрудничестве Беларуси занимает  восьмое  место  среди стран СНГ. В минувшем году  товарооборот между странами составил почти 15 млн. долларов, увеличившись почти на  40% по  сравнению с 2004  годом.

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