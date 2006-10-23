Армения готова обсуждать весь комплекс вопросов двухстороннего сотрудничества с Беларусью

Об этом заявил 23 октября в Ереване президент Армении Роберт Кочарян в ходе встречи с премьер-министром нашей страны Сергеем Сидорским.Напомним, он находится в этой стране с официальным визитом. По окончании встречи с президентом запланирована встреча с премьер-министром Армении Андраником Маркаряном. По её итогам стороны намерены подписать ряд соглашений. В частности, - о взаимной защите секретной информации, о сотрудничестве в области геодезии и картографии, дистанционного зондирования земли и другие документы.

Армения в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси занимает восьмое место среди стран СНГ. В минувшем году товарооборот между странами составил почти 15 млн. долларов, увеличившись почти на 40% по сравнению с 2004 годом.