Ариэль Коэн: Американцы мало знают о Беларуси: в прессе и Интернете освещение неровное

На вопросы программы «Картина мира» отвечали директор программы «Новые европейские демократии», старший научный сотрудник программы Европы центра стратегических и международных исследований Януш Бугайский и старший сотрудник фонда «Наследие» Ариэль Коэн.

Америка делает заметные шаги в сторону Беларуси. Недавно госсекретарь США Хиллари Клинтон на саммите в Астане показала всему миру заинтересованность США в сотрудничестве с Беларусью. Это такой сенсационный шаг. А что ждать от Вашего визита?

Ариэль Коэн:

Будем надеяться, что сегодня мы начинаем новый этап, в котором старые проблемы разрешаться. Мы их должны разрулить. Иначе они будут мешать нам двигаться вперед. Это включает, как мне кажется, улучшение отношений с Соединенными Штатами, большая открытость, большая свобода, может быть, в средствах массовой информации. Работа с неправительственными организациями. Их доступ и нормальное функционирование. То есть, Беларусь, как европейская страна, должна жить по-европейски, как мне кажется. И тогда открываются широкие возможности для работы с Соединенными Штатами.

Беларусь всегда выступала за глобальную безопасность. Некогда страна отказалась от ядерного оружия. Теперь – от обогащенного урана. Как Вашингтон расценивает такие шаги?

Януш Бугайский:

Вы знаете, что администрация Обамы выступает горячим сторонником режима нераспространения ядерного оружия, оружия массового поражения во всем мире. Они пытаются достичь цели, не знаю, насколько она осуществима, чтобы в мире отсутствовало ядерное оружие. Хотят добиться мира без ядерного оружия.

Соглашение с Беларусью, которое было достигнуто в Астане, естественно, признано успехом. Не знаю, насколько большим успехом, чем, собственно, Астанинская декларация, которая была принята по итогам. Я считаю, что то, что было сделано в Астане, и саммит с участием Беларуси, подтвердили, что ваше государство нацелено на то, чтобы привнести безопасность и стать надежным, добрым и безопасным партнером как минимум в своем регионе.

Вы уже посмотрели на страну. Насколько Беларусь современная, даже если сравнивать с другими странами СНГ?

Януш Бугайский:

Я в Беларуси не был 20,5 лет. И вот, вернувшись после этого продолжительного периода времени, я с удивлением обнаружил, что Беларусь, и тогда говорила, что она добивается своей независимости, на пути к независимости, к суверенитету, и сейчас продолжает говорить о том же самом: о суверенитете, о независимости, экономической независимости. Я считаю, что это правильно.

И вы не принимаете эти вопросы за данность. Вы продолжаете.

Жизнь – это всегда борьба. Мы боремся за выживание, за экономическое выживание. И я желаю Беларуси в этом успехов.

Ариэль Коэн:

Мне кажется, для американцев Беларусь – это такой секрет, потому что очень мало кто туда добирается. Они много не знают. В прессе освещение очень неровное, в Интернете – не всегда сбалансированное.

Минск – это хорошо и четко функционирующий по европейским меркам город, или по меркам постсоветского пространства. Город чистый. Страна работает.

Да, есть вызовы, есть большой потенциал.