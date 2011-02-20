Арест участников акции 19 декабря из России вызвал волну негодования в ряде мировых СМИ

На этой неделе суд вынес приговор участнику несанкционированной акции 19 декабря Василию Парфенкову. Этот суд был первым, но не станет последним.

Можно предполагать, что каждый следующий приговор будет сопровождаться шумом так называемой мировой демократической общественности, которая ставит под сомнение все, что только может поставить под сомнение. При этом с завидной регулярностью срабатывает принцип про чужой глаз с соринкой и собственный с бревном.

Житель Ростова-на-Дону Иван Хмарин приехал в белорусскую столицу по работе. Приехал на машине. Правда, с чужими правами. В итоге – права, но уже неотъемлемые, Хмарину по белорусскому закону зачитывали уже в минском СИЗО № 1. Сходство с товарищем на фотографии, которым долгое время он обводил вокруг пальца ГИБДД России, ГАИ Беларуси не провело.

Иван Хмарин, гражданин Российской Федерации:

Сотрудники ответственнее относятся к своей работе. В СИЗО нахожусь около двух месяцев. За это время ко мне не приходил ни один представитель российского посольства? Обойдемся без их внимания.

Хмарин утверждает: претензий ни к белорусскому государству, ни к закону он не имеет. Мол, сам читал Уголовный Кодекс и понимает, за что наказан. Еще месяц ареста и он вернется домой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Правда, в посольстве России этим случаем вряд ли кто заинтересуется. Половину всех преступлений, которые совершают в Беларуси иностранцы, совершают иностранцы из России. И никакой политики, кроме закона, здесь не было. До этой недели.

Александр Шарейко, заместитель начальника отдела главного управления уголовного розыска МВД республики Беларусь:

19-20 декабря прошлого года в Минске состоялся несанкционированный митинг, который перерос в массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, уничтожением имущества, сопротивлением органам власти.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления были задержаны два гражданина Российской Федерации. Это Гапонов и Бреус, которые оказывали активное сопротивление органам власти.

Эфир «Первого канала»:

Россиян содержат в СИЗО, сначала их обвиняли в организации митинга, потом – в участии в нём. По белорусским законам обоим грозит до 8 лет тюрьмы. Сами задержанные участие в акции категорически отрицают. За их судьбой внимательно следят в нашем посольстве. Там заявили, что Россия будет защищать права и свободы своих граждан.

Самое главное здесь фраза о том, что сами задержанные свое участие в акции категорически отрицают. Этим видеофактам, судя по всему, не хотят верить ни российские СМИ, ни посольство России в Беларуси.

Впрочем, тональность подхода к делу Бреуса и Гапонова изменилась резко. Еще полтора месяца назад представитель посольства, ходящий на свидания к обоим, никаких претензий к Беларуси не имел. А уже в начале февраля вдруг стал заявлять о цитата «надуманности предъявленных Бреусу и Гапонову обвинений».

В российских СМИ как грибы после дождя появляются статьи, прямо ставящие под сомнение белорусскую законность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А одно издание и вовсе идет дальше всех и якобы уличает белорусских телевизионщиков в подлоге. Мол, в фильме «Железом по стеклу» в числе остальных признательные показания давал не настоящий, а подставной Артем Бреус.

Правда, эти писательские выдумки вскоре опровергнет не кто-нибудь, а одно из белорусских оппозиционных изданий. Признаясь честно: версия «Московского комсомольца» недакладная. Няпраўда, што замест затрыманых расейцаў паказали падстаўных…Што да Брэуса, то на фота, паводле нашых звестак, сапраўды Арцём Брэус».

Но и после этого волна беспричинного возмущения в российских кругах не закончилась, а наоборот. Глава МИД Сергей Лавров призвал Беларусь цитата «задержанных освободить».

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Конечно, сыграло роль реакция Евросоюза. Приятно для российских либералов подражать европейцам, Западу.

Мысли о том, что есть какой-то закон, какой-то суд, я думаю, что товарищ Лавров об этом даже не думал. Есть человек, есть государство – значит кто-то должен дать команду, а то, что есть судебная система, есть закон – кого это волнует. Это не отношение, как к младшему брату, это специфическое отношение к закону.

Я напомню, тот самый Лавров, который во время войны в Южной Осетии потребовал от Кандолизы Райс, американского госсекретаря, уволить президента Грузии.

Зачем из дела уголовного делать дело политическое – вопрос, который на неделе можно было адресовать совсем не только России. Четыре фракции парламента Германии на неделе предложили ограничить экономическое сотрудничество с Беларусью, если все задержанные 19 декабря сейчас же не выйдут на свободу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зачем все это на самом деле без всякого стеснения объясняли сами депутаты.

Филлип Миссфельдер, спикер фракции ХДС/ХСС Бундестага:

Мы должны оказывать больше экономического давления. Для Беларуси крайне важен экспорт нефтепродуктов, и эмбарго могло бы серьезно затронуть «режим». ЕС достаточно силен, чтобы расшатать такую систему, как Беларусь.

Петер Линке, руководитель московского филиала фонда им. Р. Люксембург (Германия):

Определенные политические силы Европы заинтересованы в том, чтобы превратить Беларусь в инструмент борьбы с Россией. То же самое касается Украины и стран Балтии. С помощью этих государств пытаются выстроить кордон вокруг России. Я бы назвал это рудиментами политики холодной войны, которая, как известно, ни к чему хорошему не привела.

Политика, проводимая Западом в отношении Беларуси, абсолютно нерезультативна. Единственный путь, которым можно решить какие-либо проблемы, путь диалога.

Петер Линке отмечает: интересно, что в самой Германии, так же как и у нас, законом, в принципе, запрещено проводить какие либо митинги в правительственном квартале – на пороге Бундестага или резиденции Канцлера.

А любое массовое мероприятие обязательно должно быть санкционировано властями. При разгоне таких демонстраций полиция вправе применять дубинки, водометы, слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. Там до сих пор в каждой земле существует созданная еще в 50-ом «полиция готовности». Специально для подавления беспорядков и несанкционированных демонстраций.

УК ФРГ параграф 125 «Нарушение мира (спокойствия) в регионе»:

Кто совершит насильственные действия против людей или имущества, или угрозу насилием людям, выступая в составе толпы, совместные силы которой угрожают общественной безопасности, и при этом совершает указанные действия как исполнитель или соучастник, либо кто активно демонстрирует свою готовность к подобным действиям, - наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом, если содеянное не наказывается более строго по другим предписаниям уголовного закона.

Российский политолог Михаил Делягин в интервью нам высказал откровенную мысль: попытка госпереворота в Беларуси еще не окончена. И вся реакция на уголовные дела по митингу, которая идет сейчас и с Востока, и с Запада, совсем неслучайна.

К примеру, белорус, задержанный еще в декабре за участие в беспорядках на Манежной площади, до сих пор под арестом. Но в этом задержании российский МИД почему-то никакой «надуманности» не видит.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Если вы отпускаете всех задержанных, это означает, что все задержанные невиновны. Это означает, что виновны вы. Это означает, что: а) выборы были нелегитимны, б) власть нелегитимна и попытка свержения государственной власти легитимна. Вот, что означает выпуск людей, которые сознательно в этом участвовали.

На неделе в Минске прошел первый суд по делу о митинге у Дома Правительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Василий Парфенков тоже до последнего заявлял, что участвовал в шествии, но не в беспорядках. Однако сам процесс был открытым – и люди, и журналисты, сидящие в зале, могли видеть видео-свидетельства этого так называемого неучастия.

Антон Загоровский, государственный обвинитель:

Парфенкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 293. Непосредственное участие в массовых беспорядках. В ходе судебных прений я считаю, его вина была доказана. Гособвинитель, то есть я, просил ему назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Также в действиях его попросил признать рецидив преступления согласно ч. 1 ст. 43 УК, так как ранее судим за тяжкое преступление.

Сам Парфенков карьеру оппозиционера начинал еще на украинском Майдане. В 2004 этот активист «Зубра» штурмовал штаб Виктора Януковича, потом вернулся в Минск, а когда украинские гонорары закончились, умудрился попасть за решетку за умышленное уничтожение имущества. Выйдя на свободу в 2007, и вплоть до ареста так нигде официально и не работал. Зато местному участковому знаком хорошо.

Максим Волосач, участковый инспектор Первомайского РУВД Минска:

Когда он в состоянии алкогольного опьянения, дома с родными устраивает дебоши, пытается затеять драку, орет, ведет себя полностью неадекватно, агрессивно. Приходилось применять к нему спецсредства.

Показания свидетелей картину дополнили: Парфенков, будучи членом инициативной группы одного из кандидатов, штурмовал Дом Правительства совсем не в одиночку и по предварительному сговору.

В итоге – четыре года колонии строгого режима и 14 миллионов рублей компенсации за разбитые стекла и двери.

Однако не вся пресса, которая наблюдала за процессом, к делу подошла адекватно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Некоторые наши коллеги еще до того, как допросили хоть одного свидетеля, уже записали «нужные интервью». После чего ретировались и в здание суда больше не вернулись.

Владимир Вельман, депутат парламента Эстонии:

Не будем лукавить, совершенно понятно, что все эти процессы завязаны на очень больших геополитических играх. И что в Беларуси, как в государстве, заинтересованы геополитически как Евросоюз, как Соединенные Штаты Америки, как Россия.

Понятно, что все с большим интересом хотели бы эту страну получить в сферу своего влияния. Так что то, что происходит на уровне парламентариев других стран, европейских, в первую очередь, сейчас это вполне объяснимо с точки зрения вот именно этих интересов.

Депутат эстонского парламента Владимир Вельман сам когда-то был журналистом, а совсем недавно наблюдателем на президентских выборах в Беларуси. Для него все то, что происходит сейчас вокруг уголовных дел по 19 декабря, абсолютно понятно.

В мире, где есть страны большие и маленькие, маленькие всегда рискуют оказаться под чьим то колпаком. Египет, Тунис, Йемен. То, что происходит сейчас в Северной Африке и на Ближнем Востоке совсем не похоже на случайность.

Владимир Вельман, депутат парламента Эстонии:

Естественно, кукловоды где-то есть, которые пытаются спровоцировать какие-то моменты. Может, даже не сразу понятно в чьих интересах все это, но если знать, что в мире есть геополитические центры, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы национальные элиты формировались с учетом интересов больших стран.

Уже на следующий день после вынесения приговора Парфенкову Госдеп США сделал очередное заявление по Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В нем Штаты, как до этого и Россия, призвали цитата «к немедленному и безусловному освобождению всех задержанных». Ни слова «доказательство», ни слова «закон» в этом заявлении снова не было. Впрочем, все здесь предсказуемо понятно: пока там осуждают белорусские законы, тут сами белорусы осуждают тех, кто 19 декабря эти законы нарушил.

Жители Минска:

Как можно громить, крушить. Это, естественно, беспорядки.

Нужно наказывать за это.

Надо что-то менять не таким образом. Для этого есть законы. Не надо громить.