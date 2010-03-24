Анонсы новостей СТВ на 24 марта

Сегодня в Беларусь с официальным визитом прибудет заместитель председателя КНР Си Цзиньпин.

Это первый визит высокого гостя в Минск. В белорусской столице стороны планируют подписать более 10 межправительственных и межбанковских документов, а также контрактов. Намечены встречи с руководством страны, во время которых стороны обсудят взаимовыгодное сотрудничество.

Отметим, что Китай — один из важных внешнеторговых партнеров Беларуси. За 17 лет дипломатических отношений взаимный товарооборот возрос в 13 раз и достиг в 2008 двух миллиардов долларов.

В прошлом году из-за мирового финансово-экономического кризиса объем торговли уменьшился. Но страны намерены наверстать упущенное и найти новые формы взаимодействия.