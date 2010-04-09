Анонсы новостей СТВ 9 апреля

Белорусские промышленники настроены создавать в стране холдинги. Сегодня в Минске специалисты будут говорить о построении, управлении и правовом регулировании деятельности таких структур.

Кстати, Минпром уже начал работу по созданию холдингов на базе МАЗа, «Горизонта», моторного и механического заводов. Это поможет выйти на новые рынки сбыта и привлечь иностранные инвестиции. Головные предприятия объединений станут управляющими компаниями будущих структур. В министерстве отметили, что работа по созданию холдингов завершится до конца нынешнего года.



Белорусские парламентарии продолжают законотворческий процесс

Сегодня депутаты Палаты представителей рассмотрят 14 вопросов, в том числе 8 законопроектов. В частности, о поправках в Кодекс о земле, в уголовно-процессуальный и в некоторые законы по вопросам регулирования научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, депутатам предстоит одобрить два декрета и ратифицировать 4 международных соглашения: два из них – в рамках деятельности таможенных служб ЕврАзЭС.