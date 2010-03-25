Анонсы новостей на СТВ 25 марта

Для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в российскую столицу отправится министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов.

Планируется, что главы внешнеполитических ведомств государств-участников ОДКБ подпишут заявление в связи с проведением в нынешнем году Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, в связи с 65-й годовщиной великой Победы, а также о взаимодействии в работе над Договором о европейской безопасности.

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Члены Комиссии Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России продолжат разговор о формировании договорно-правовой базы Таможенного союза, о механизмах распределения ввозных таможенных пошлин, о системе внешней и взаимной торговли.