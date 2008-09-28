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Анн-Мари Лизен: “То, что мы наблюдаем, происходит в полном соответствии с международным правом...”

28 сентября 2008 21:30
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Своими впечатлениями в интервью нашему телеканалу поделилась и глава миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси. Она дала позитивную оценку избирательной кампании.

– То, что мы наблюдаем, отметила Анн-Мари Лизен, происходит в полном соответствии с международным правом. – У нас хорошее впечатление. Завтра мы проведем брифинг со всеми наблюдателями, и тогда у нас будет полная картина. Все проходит хорошо.

Напомним, что за  парламентскими  выборами  в  Беларуси  наблюдает  беспрецедентное  количество наблюдателей.  Мониторинг  проводят   21 тысяча 426 национальных и 925 международных наблюдателей. Последние представлены двумя основными миссиями – от СНГ и ОБСЕ. Таким образом, в среднем на один  избирательный  округ  Беларуси приходится более двухсот наблюдателей или  по  84 человека на каждого  из кандидатов в  депутаты. На протяжении сегодняшнего дня наблюдатели посещали участки для голосования,  присутствовали на заседаниях избиркомов, и будут участвовать в наблюдении за  подсчетом голосов. Всего международные эксперты посетили около 2 тысяч избирательных участков.

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