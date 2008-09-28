Анн-Мари Лизен: “То, что мы наблюдаем, происходит в полном соответствии с международным правом...”

Своими впечатлениями в интервью нашему телеканалу поделилась и глава миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси. Она дала позитивную оценку избирательной кампании.

– То, что мы наблюдаем, отметила Анн-Мари Лизен, происходит в полном соответствии с международным правом. – У нас хорошее впечатление. Завтра мы проведем брифинг со всеми наблюдателями, и тогда у нас будет полная картина. Все проходит хорошо.

Напомним, что за парламентскими выборами в Беларуси наблюдает беспрецедентное количество наблюдателей. Мониторинг проводят 21 тысяча 426 национальных и 925 международных наблюдателей. Последние представлены двумя основными миссиями – от СНГ и ОБСЕ. Таким образом, в среднем на один избирательный округ Беларуси приходится более двухсот наблюдателей или по 84 человека на каждого из кандидатов в депутаты. На протяжении сегодняшнего дня наблюдатели посещали участки для голосования, присутствовали на заседаниях избиркомов, и будут участвовать в наблюдении за подсчетом голосов. Всего международные эксперты посетили около 2 тысяч избирательных участков.

