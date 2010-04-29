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Ангола не принимает израильского посла-гея

29 апреля 2010 15:07
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Президент Анголы уже несколько месяцев отказывается принимать верительные грамоты посла Израиля Ицхака Януки.

Причина подобного поведения не называется, однако в МИД Израиля уверены, что причиной отказа является гомосексуализм дипломата, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

Ицхак Янука  не скрывает, что является гомосексуалистом. Его партнер по «семейной» жизни с 1995 года Майк Гольденштейн, председатель так называемого «Открытого дома», организации иерусалимских гомосексуалистов.

Ангольские власти, не желая дипломатического скандала в связи с назначением Януки в качестве посла Израиля у себя в стране, попросту молчат, не отвечая ни отказом, ни согласием. Однако намеки, которые приходят из Анголы в связи с этим назначением, достаточно ясные.

Не помогло разрядить ситуацию и согласие Гольдштейна остаться в Израиле. В Анголе настаивают на том, что для поддержания израильско-ангольских отношений на должном уровне необходим более опытный посол. В итоге Янука сообщил своему руководству, что отказывается от назначения.

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