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Ангела Меркель заступила на пост федерального канцлера Германии на второй срок

28 октября 2009 18:08
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Ее кандидатуру в ходе тайного голосования поддержало большинство депутатов Бундестага.Это произошло спустя месяц после того, как ее партия выиграла национальные выборы. Меркель возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и Свободной демократической партии. Коалиция обещает избирателям уделить пристальное внимание системе охраны здоровья, помощи семьям и постепенно сократить налоговое бремя.

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