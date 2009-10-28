Ангела Меркель заступила на пост федерального канцлера Германии на второй срок

Ее кандидатуру в ходе тайного голосования поддержало большинство депутатов Бундестага.Это произошло спустя месяц после того, как ее партия выиграла национальные выборы. Меркель возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и Свободной демократической партии. Коалиция обещает избирателям уделить пристальное внимание системе охраны здоровья, помощи семьям и постепенно сократить налоговое бремя.