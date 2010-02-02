Прямой эфир

Ангела Меркель закончила аспирантуру с "тройкой" по марксизму-ленинизму

02 февраля 2010 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель не сумела получить больше "тройки" по марксизму-ленинизму во время учебы в аспирантуре и докторантуре Берлинской академии наук (сейчас Берлинско-Бранденбургская академия наук), сообщает AFP со ссылкой на публикацию в Der Spiegel от 31 января.

По данным издания, Меркель получила "тройку" по марксизму-ленинизму как в аспирантуре, так и за диссертацию по этому предмету, написанную через три года после окончания курса. В коммунистической Восточной Германии, как и в СССР, марксизм-ленинизм был обязательной дисциплиной для изучения во всех вузах. Более того, в ГДР учащимся в аспирантуре приходилось проходить углубленный курс этого предмета.

Ангела Меркель, которую авторитетный журнал Forbes четыре года подряд называет самой влиятельной женщиной в мире, является федеральным канцлером Германии с ноября 2005 года. Как отмечает The Local, в прошлом Меркель неоднократно критиковали, вменяя ей сочувствие коммунистической идеологии ГДР, сообщает Lenta.ru.

Другие новости рубрики

Все новости
02 февраля 2010 11:05

Николя Саркози запретил своей жене Карле Бруни выступать на фестивале в Сан-Ремо

01 февраля 2010 08:59

В Украине готовятся ко второму туру президентских выборов

31 января 2010 17:45

С минуты молчания в память о погибших от землетрясения на Гаити начался саммит стран Африканского союза в столице Эфиопии