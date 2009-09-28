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Ангела Меркель остается на посту федерального канцлера

28 сентября 2009 12:10
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В ФРГ подвели предварительные итоги парламентских выборов. Христианско-демократический союз набрал почти 34% голосов.Этого достаточно, чтобы сформировать коалицию с традиционными политическими партнёрами – Свободной Демократической партией. Ожидается, что вместе они получат более 300 мандатов из 600 мест в парламенте. После оглашения предварительных результатов, Ангела Меркель заявила, что в числе приоритетов остаётся создание новых рабочих мест и улучшение системы образования.

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