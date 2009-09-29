Ангела Меркель хочет как можно быстрее сформировать новое правительство

По ее словам, коалиционные переговоры должны закончиться до 9 ноября – к 20-й годовщине падения Берлинской стены.

Вновь избранный канцлер отметила, что правительство будет проводить социально-ориентированную рыночную экономическую политику и пообещала в одинаковой степени заботиться об интересах тех, кто создает рабочие места, и претендентов на них. На парламентских выборах её блок получил большинство голосов - почти 34 процента.

Федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой партийного блока «Христианско-демократический союз - Христианско-социальный союз» на выборах в Бундестаг поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.