Андрюс Кубилюс: мы сотни лет прожили безо всяких границ

Литовский премьер-министр на неделе отправился в велопоход по Беларуси. Андрюс Кубилюс и компания преодолели почти 700 км и посетили исторические места Великого Княжества Литовского, в колонне также — члены литовского правительства и депутаты. Андрюс Кубилюс любезно согласился прервать велопутешествие и пообщался с журналистами СТВ у стен Мирского замка.

Господин Кубилюс, почему, собственно, велосипед?

Это уже традиция. Мы уже в девятый раз идёт в такой поход с друзьями на велосипедах. Сначала по Литве, в прошлом году были и в Польше. А в этом радуется историческим местам и памятникам Великого княжества Литовского. Так мы и познаем историю, и восстанавливаем силы для нового сезона.

Насколько я знаю, Вы собираетесь ещё и в Германию?

Я думаю, это будет уже чисто семейный поход.

Недавно обсуждался вопрос совместного белорусско-литовского проекта — строительства завода по производству и хранению сжиженного газа. Что Вы об этом думаете, насколько это перспективно для Литвы и для Беларуси?

Мы думаем, что это действительно очень важная инициатива белорусской стороны, мы её будем обсуждать очень внимательно. У нас есть свои планы по строительству терминала для нужд Литвы. Наши нужды гораздо меньше, чем нужды белорусской стороны, конечно, и экономика в Беларуси побольше, чем в Литве. Мы думаем, что можно развивать оба плана. Мы будем начинать с того плана, который нужен Литве и, возможно, смотреть, как его расширять для нужд Беларуси. Для этого можно рассматривать и отдельный проект.

С начала июля начал работу Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Сейчас вы не просто соседи Беларуси, а соседи таможенной тройки. Что-то изменилось в вашей экономике? Выгоды для себя уже видите?

Нужно больше времени, чтобы увидеть, что меняется. Мы надеемся, что увидим больше свободы в транзите груза с далёких территорий, включая Казахстан, может быть, и Китай. Идёт много разговоров, много конференций, в том числе, и в Вильнюсе. Таможенный союз, уменьшая преграды на этой большой территории, может помочь.

Мы, белорусы, надеемся на то, что для нас будет упрощён визовый режим. Всё-таки, по сравнению с остальными городами, Вильнюс ближе всего к Минску.

Мы надеемся, что этот пограничный режим мы сумеем воплотить в жизнь как можно быстрее, чтобы те люди, которые живут на территории в 50 км от границы, получили больше возможностей. Как раз во время этого путешествия, когда едешь по историческим местам и сознаёшь, насколько наши края были объединены общей историей и общей культурой. Эти памятники, исторические фамилии — думаешь, что сотни лет мы прожили безо всяких границ и смотрели в ту же сторону, и создавали европейскую культуру. За последние двадцать лет появились какие-то границы, но я всегда говорю, что если сравнить это с теми столетиями общей истории, то это просто какая-то мелочь, которая скоро исчезнет.

И последний вопрос: как Вы всё-таки переносите жару? Тяжело крутить педали?

Сегодня уже получше, уже такой жары нет. Первый день был самый тяжёлый: мы сделали 115 километров и жара была невыносимая, но мы доехали от Вильнюса до Лиды. А сейчас уже привыкли — и в дождь, и под солнцем — это создаёт какую-то романтику, которую всегда очень любим во время таких походов.