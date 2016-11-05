Андрей Кобяков пригласил Ли Кэцяна в Беларусь и поблагодарил за приглашение участвовать в саммите

Новости Беларуси. Минск и Пекин вновь обсуждают двусторонние экономические контакты.

5 ноября в Риге премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков провел переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.

Стороны обсудили взаимодействие в агропромышленном и финансовом секторе, а также ход реализации крупных проектов. В том числе Великий камень. Индустриальный парк может стать настоящей жемчужиной на Шелковом пути. География его расположения и логистический потенциал нашей страны интересен большинству государств-участников саммита глав правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая, на полях которого и состоялась встреча.

Беларусь на форуме представлена впервые.

За столом переговоров участники обсуждают сотрудничество государств в области инвестиций, транспорта, финансов, науки, образования и культуры. А для Беларуси и Китая это – еще одна возможность сверить часы. Андрей Кобяков поблагодарил Ли Кэцяна за приглашение участвовать в форуме.

И пригласил премьера госсовета КНР посетить нашу страну.

Отметим, что по итогам государственного визита в Китай Александра Лукашенко в сентябре 2016 года между странами установлен новый уровень отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Глава государства выступил с инициативой создания формата ежегодных личных встреч на уровне глав правительств двух стран,

что поможет более точно определять векторы экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.