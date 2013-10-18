Андрей Кобяков о долгостроях: Результаты, конечно, есть. Но не совсем те, на которые мы рассчитывали

Новости Беларуси. На европейский уровень предстоит выйти строительной отрасли. Однако ситуация в этой сфере пока складывается не совсем благополучно. На очередном заседании рабочей группы, которая по поручению Президента курирует этот вопрос, вновь говорили о проблемных домах.

Очевидно, что жилищных долгостроев становится всё меньше. Только за последние три месяца в стране сдали 102 проблемных дома. Вот только об успехах, считают в комиссии, пока говорить рано.

Сабина Алиева с мамой и сестрой в новой квартире почти обжились. Переехали одними из первых. Качеством строительных работ тоже довольны. Как, впрочем, и соседи. Вот и для Руслана Воронкова трёхкомнатная квартира после всех строительных перепитий и 8 лет съёмного жилья по-настоящему долгожданная. Даже несмотря на возросшую цену квадратного метра. С миллиона до пяти. Переезд запланирован уже на будущую субботу.

Руслан Воронков:

Когда предоставил Гомельский мясокомбинат проект, он как бы не соответствовал тому, что должно быть на самом деле. Он был недоработан. Потом на работу был принят подрядчик, скажем так, непорядочный, который взял определённую сумму денег и не выполнил эту сумму работ.

Идея превратить бывшее общежитие в жилой дом появилась более 10 лет назад. Тогда же разработали и проект. Правда, к реальным работам сумели преступить лишь в 2010 году. За последние три года в истории дома №80 по улице Дмитрова в Гомеле было всё: от судов до банкротства генерального подрядчика. Однако теперь ситуация другая. Дом сдан, довольны и жильцы.

К слову, за июль-сентябрь по всей республике ввели 102 долгостроя. Из 307, занесённых в список. Причём, дополнили его и звонки по «горячей линии». В первую очередь, пристальное внимание домам с превышенными нормативными сроками, где не обошлось без средств дольщиков.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Сделайте там хотя бы, там, где есть средства граждан, там, где обиды, там, где потери, там, где, ну, может быть, даже порой, подчас вообще драмы.

Вот только хэппи-энд строительной эпопеи далеко не во всех областях. Об одинаковых успехах говорить пока рано. В лидерах сегодня – Брестская и Гродненская области. А вот Витебская – антирекордсмен. Правда, «просрочку» стараются оперативно ликвидировать. Главные проблемы – недостаток финансирования и вопросы качества.

Например, этот 40-квартирный дом по улице Чкалова в Витебске буквально «застыл». За год долгострой вырос едва ли. Есть лишь три этажа, строительные работы сейчас почти не ведутся. Прошёл уже и апрельский срок сдачи. Виноват подрядчик, говорят в Госконтроле.

Анатолий Звонцов, начальник отдела контроля строительного комплекса и ЖКХ Комитета государственного контроля по Витебской области:

При такой степени строительной готовности данный дом ввести в 13-м году просто нереально. Значит, в настоящее время Комитетом госконтроля совместно с Комитетом по архитектуре Витебского облисполкома изучается вопрос, как вообще можно активизировать работы на данном доме.

На очередном совещании рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли говорили и о перспективах. Образования новых долгостроев быть не должно. Это ещё одна задача максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков:

Результаты, конечно, есть, подвижки по домам, которые мы обозначили, как проблемные. Но результаты не совсем те, на которые мы рассчитывали. Поэтому нам нужно до конца года активизировать работу и, в общем-то, войти в график.