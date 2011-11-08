Андрей Кобяков назначен послом в России

Новости Беларуси, Минск. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. По совместительству Андрей Кобяков также является постоянным представителем Республики Беларусь при Евразийском экономическом сообществе.

Президент назначил Владимира Лопато-Загорского послом в Индонезии, а Андрея Молчана — в Южно-Африканской Республике. Сергей Рахманов возглавит посольство Беларуси в Японии. Александр Лукашенко согласовал назначение Геннадия Невыгласа заместителем генсекретаря ОДКБ.

Андрей Кобяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Наши отношения с Российской Федерацией выходят на качественный новый уровень. Это, прежде всего, создание Единого экономического пространства, как более высокой ступени интеграции по отношению к Таможенному союзу. Это как раз та ступень, на которой должны решиться основополагающие вопросы, которые существовали в наших торгово-экономических отношениях. Это касается и равных условий по цене на газ, это касается и зачистки окончательной по равным условиям и в торговле нефтью и нефтепродуктами.

Сергей Рахманов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии

Япония была, есть и будет одним из мировых лидеров в области новых высоких технологий. Многие технологии пришли именно с этого большого острова в мир. Задача — как можно интенсивней развить эту сферу наших отношений, потому что Беларусь имеет свою совершенно отчётливую ориентацию — это инновационная ориентация.

Глава государства также согласовал назначение заместителей в Минпроме, Минфине и Министерстве ЖКХ. Обновлена и вертикаль местной власти. Так, Владимир Куренной возглавит Шумилинский район, Юрий Дымша будет руководить Глусским райисполкомом. Юрий Панфилов теперь глава администрации Железнодорожного района Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Куренной, председатель Шумилинского райисполкома:

Будем работать с кадрами, будем узнавать людей и будем поправлять ситуацию там, где есть какие-то недоработки. Шумилинский район — сельскохозяйственный: 20 тысяч населения, 14 тысяч из них — сельское, так что практически будем заниматься сельским хозяйством.