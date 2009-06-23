Андреа Ригони: Спросите об этом у моего деда (ВИДЕО)

ПАСЕ не вернет статус спецприглашенного для белорусского парламента до тех пор, пока не будет моратория на смертную казнь. Как же Беларусь получила этот статус в период с 1992 по 1997?

Сегодня в Страсбурге продолжила работу летняя сессия Парламентской ассамблеи совета Европы. Один из ключевых вопросов в повестке дня – восстановление статуса спецприглашенного для белорусского парламента. При его рассмотрении европарламентариями отмечен ряд позитивных моментов, однако пока ПАСЕ воздержалось от положительного решения вопроса, настаивая на введения в Беларуси моратория на смертную казнь.

В Министерстве иностранных дел Беларуси пояснили, что пока не имеют окончательного текста резолюции. И отметили, что состоявшаяся в рамках сессии ПАСЕ дискуссия по белорусскому вопросу и принятая сегодня резолюция свидетельствуют о постепенном изменении подходов Организации к сотрудничеству с Беларусью и росте среди депутатов ПАСЕ числа сторонников развития взаимоуважительного и прагматичного диалога с властями страны.

Однако в белорусском МИД сожалеют, что очередной раз в ПАСЕ выдвигаются новые предварительные условия, в частности, в отношении введения моратория на смертную казнь в Беларуси.

К слову обсуждение вопроса о высшей мере наказания постоянно ведется как в белорусском парламенте, так и в юридических кругах. Во внимание принимается не только позиция Совета Европы, но и весомое мнение граждан Беларуси, выраженное на всенародном референдуме по данному вопросу.

Кроме того, отметили во внешнеполитическом ведомстве, отмена смертной казни либо введение моратория на ее применение в соответствии с уставными документами Совета Европы являются условиями для вступления страны в Организацию, а не для предоставления статуса «специально приглашенного».