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Анатолий Глаз: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана»

04 января 2022 13:11
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Новости Беларуси. Минск приветствует совместное заявление пяти государств о недопущении ядерной войны и гонки вооружений. Об этом заявили в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Беларусь первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием, потому всецело поддерживает принятый документ.  

Анатолий Глаз: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана»-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:  
Государства «ядерной пятерки» по сути пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений и наличия серьезных межгосударственных противоречий это не формализм, а очень важный факт. И здесь нельзя не оценить масштабную работу, проведенную нашими российскими коллегами как инициаторами этого документа.  

Анатолий Глаз: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана»-4

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули заложенный в заявлении призыв к диалогу и совместной работе по снижению военной конфронтации и повышению взаимного доверия.  

# Международная политика # Анатолий Глаз # Фотофакт

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