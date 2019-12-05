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  • Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство»

Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство»

05 декабря 2019 11:58
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Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Одна из общих тем, то, что мы все будем доносить до своих избирателей и дальше: нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство.

Сделать Беларусь страной, которая в мире уважаема, которая будет удобной и комфортной для жизни нас, наших детей, внуков и многих-многих поколений белорусов. И это придётся доказывать делами и на практическом уровне, и на законодательном.

Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство» -1

# Парламент Беларуси # Лилия Ананич

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