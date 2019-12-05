Ананич: «Нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство»

Новый состав Палаты представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Лилия Ананич: «В парламент пришли профессионалы. То, что стало больше женщин – это позитивно»

Олег Гайдукевич: «Объединяет депутатов всегда одно – это любовь к родине, патриотизм и ответственность перед судьбой страны»

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Одна из общих тем, то, что мы все будем доносить до своих избирателей и дальше: нам никто – ни с Востока, ни с Запада не даст никаких благ. Белорусы сами, своим умом, своим трудом должны укрепить своё государство.