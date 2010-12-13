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Аналитики ведущих центров США прибыли в Беларусь с ознакомительным визитом

13 декабря 2010 12:47
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Аналитики ведущих центров США встретились с парламентариями.

Белорусская сторона выразила готовность обсуждать с Соединенными Штатами весь спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.

Американскую делегацию, в свою очередь, интересует ситуация в нашей стране, избирательная кампания, взаимоотношения Беларуси с другими странами, вопросы энергетической безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Януш Бугайский, директор программы «Новые европейские демократии»:
Мы здесь для того, чтобы побольше узнать о вашей стране. в каком направлении она двигается, какие у нее приоритеты, какие ожидания. Я считаю Беларусь частью Европы.

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