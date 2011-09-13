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Amnesty International заподозрила Национальный переходный совет Ливии в военных преступлениях.

13 сентября 2011 09:36
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На сайте организации опубликован 107-страничный доклад, в котором перечислены преступления, совершенные силами НПС с апреля по июль 2011 года. В частности, в докладе говорится об убийстве десяти сторонников Муаммара Каддафи, а также о многочисленных случаях пыток над взятыми в плен солдатами правительственных войск.Доклад Amnesty International основан на данных, собранных во время поездки представителей организации по Ливии в период с 26 февраля по 28 мая, а также на информации, полученной о событиях в стране по конец июля 2011 года.

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