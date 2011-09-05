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Американское ЦРУ и британская разведслужба МИ-6 активно сотрудничали с Муамаром Каддафи

05 сентября 2011 06:39
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Об этом сообщают несколько газет со ссылкой на обнаруженные в Ливии документы. Сотрудничество начало развиваться с 2004 года - после того, как Каддафи отказался от программы по производству оружия массового поражения, сообщает ряд американских и британских газет.По сообщению газет The New York Times и The Wall Street Journal, американцы во времена администрации президента Джорджа Буша-младшего неоднократно отправляли подозреваемых в терроризме на допросы в ливийские тюрьмы. ЦРУ даже составляли для ливийских дознавателей списки вопросов, которые следовало задавать подозреваемым.

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