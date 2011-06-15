Американский парламент не может повлиять на решение Обамы бомбить Ливию. Политика авторитаризма?

В США спикер палаты представителей конгресса республиканец Джон Бейнер заявил, что президент Барак Обама должен объяснить законность военного участия США в ливийской операции. Бейнер направил письмо на имя главы государства, передает «Евроньюс».

По словам Бейнера, администрация либо должна прекратить операцию (все сроки истекают в воскресенье), либо получить на нее санкцию конгресса. Иначе может быть нарушен закон от 1973 года о военных полномочиях, сообщает ctv.by.

Авиация НАТО в ночь на среду, 15 июня, возобновила бомбардировки Триполи после трехдневного перерыва, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на собственных корреспондентов в столице Ливии.

Авиаудары по Триполи наносятся с 19 марта, когда международная коалиция начала военную операцию в Ливии. С конца марта командование операцией в Ливии осуществляет НАТО. Наиболее часто целью авиаударов становится район Баб аль-Азизия, где на территории военной базы расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Самой интенсивной с момента начала операции в Ливии бомбардировке Триполи подвергся 7 июня - в день рождения Каддафи. Тогда по городу, как объявили власти Ливии, за сутки было выпущено более 60 бомб и ракет.

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