Американский народ против войны в Ираке

Около двухсот человек арестованы во время проведения массовой антивоенной демонстрации, прошедшей в американской столице.

На площади Лафайет перед Белым домом собрались несколько тысяч человек. Они потребовали немедленного вывода войск из Ирака и отставки президента Джорджа Буша. После митинга около Белого дома участники акции протеста прошли маршем к зданию Конгресса.

В связи с проведением демонстрации движение в центре Вашингтона было практически полностью перекрыто. Чтобы остановить протестующих, полиция пустила слезоточивый газ.

Тем не менее, в Ираке продолжают гибнуть мирные жители. С начала вторжения в страну войск коалиции погибли около миллиона двухсот тысяч человек. У каждого четвертого жителя Ирака в войне убит, по меньшей мере, один из членов семьи. В Багдаде же родственников потерял каждый второй.