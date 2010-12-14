Американские ученые встретятся с руководством МИД и Министерства обороны Беларуси

В состав американской делегации, которая посещает в эти дни Беларусь, входят руководители программ, профессора и ведущие сотрудники Центра стратегических и международных исследований, а также различных фондов, институтов и университетов. Накануне в Минске прошла их встреча с парламентариями.

Также в программе пребывания зарубежных аналитиков запланированы встречи с руководством внешнеполитического и оборонного ведомств, белорусскими политологами и журналистами.

Американские представители посетят Парк высоких технологий, исследовательский институт «Сосны», Международный учебный центр МВД и Национальную библиотеку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Александр Лукашенко подтверждает готовность к полномасштабной нормализации отношений с США на партнерской основе. Об этом Глава государства заявил на встрече с представителями ведущих аналитических центров США. «Отбросив стереотипы и предрассудки, в ходе взаимоуважительного диалога мы можем решить самые сложные проблемы», — подчеркнул Президент.

Аналитики ведущих центров США прибыли в Беларусь с ознакомительным визитом