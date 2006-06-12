Американские резервисты покидают Крым

Четыре автобуса с американскими морскими пехотинцами выехали из санатория Министерства обороны в Феодосии и направились в аэропорт Симферополя. Около 200 американских военнослужащих, прибытие которых вызвало многочисленные акции протеста, на днях покинут Украину.

Ранее американское посольство разъясняло, что резервисты не задействованы ни в каких военных учениях и будут только модернизировать полигон в Старом Крыму. Все они работают на гражданских должностях и ежегодно призываются на три недели для выполнения заданий в военной сфере. После выполнения этой миссии они вернутся к своей гражданской работе в США.

В течении двух недель в Крыму проходили массовые протесты населения, возмущенного прибытием в Феодосию американского судна. Как утверждают официальные власти, с корабля были выгружены инженерная техника и строительные материалы, предназначенные длят модернизации учебно-тренировочной базы Старокрымского полигона ВМФ Украины. На полигоне нынешним летом планировалось провести украинско-американские учения.