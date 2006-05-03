Американские историки оценивают деятельность Джорджа Буша как "провал"

Такое мнение высказали в ходе опроса большинство преподавателей истории и политических наук североамериканских колледжей в ответ на вопрос, как бы они охарактеризовали президентство Буша, если бы оно уже завершилось к сегодняшнему дню.

Как передают информагентства, в исследовании, результаты которого опубликовали американские СМИ, приняли участие 744 профессора со всех концов Соединенных Штатов. Оно было проведено Исследовательским институтом Сиена при одноименном колледже в штате Нью-Йорк. "Несмотря на то, что для оценки деятельности президента и его сравнения с предшественниками на этом посту необходимо время, Буш уже находится на уровне, который вряд ли подразумевает движение вниз", - сказал один из авторов исследования Томас Келли.

Мнение о деятельности Буша на посту президента среди американской профессуры существенно ухудшилось после начала войны в Ираке, указал он. 58% опрошенных преподавателей оценили президентство Буша на "двойку", охарактеризовав ее как "провал", еще 24% считают, что Буш реализовал свои возможности в качестве главы государства на "три с минусом". Только 2% опрошенных профессоров оценили деятельность нынешнего президента на "отлично", и еще 5% из них поставили ему оценку "хорошо".