Американцу грозит тюрьма за то, что он убрал газон у своего дома

На жителя Калифорнии Цюаня Ха подали в суд за то, что он удалил газон перед домом. А Ха, по его словам, просто таким образом пытался сэкономить воду и деньги.

Согласно законам города Оранж в штате Калифорния, двор жилого дома на 40% должен быть занят растительностью. В 2008 году Ха и его жена заменили травяной газон перед домом на деревянные опилки. В качестве альтернативы траве супруги высадили во дворе устойчивые к засухе растения. Однако власти города эта мера не удовлетворила.

Свое решение они мотивировали экономией сотен тысяч галлонов воды и денег, которые собирались откладывать на обеспечение будущего недавно родившейся у них дочери.

В том случае, если Ха признают виновным в проступке, ему грозит полгода тюрьмы и штраф в размере 1 тысячи долларов, пишет Prian.ru.