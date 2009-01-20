Прямой эфир

Америка приветствует своего 44 президента

20 января 2009 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Более двух миллионов человек приехали в Вашингтон на инаугурацию Барака Обамы.

Приняты беспрецедентные меры безопасности. Центр города перекрыт для движения автомобилей, небо патрулируют вертолеты, на  улицах дежурят усиленные наряды полиции. Стоимость торжеств будет самой высокой в истории США, расходы могут превысить 160 миллионов долларов. Однако новой американской администрации придется научиться экономить средства. Так как с Обамой связывают надежды на скорейший вывод американской экономики «из пике».

У нового американского лидера беспрецедентный за последнее десятилетие кредит доверия. Американцы рассчитывают, что ему удастся поправить имидж США на международной арене. Правда, в команде нового президента старые демократы. На счету которых  немало внешнеполитических просчетов, в том числе и бомбардировки Югославии.

Другие новости рубрики

Все новости
20 января 2009 11:49

В Минск прибыли парламентарии из Финляндии и Чехии

19 января 2009 14:57

Завтра Президент Беларуси совершит рабочий визит в Украину

19 января 2009 11:54

Иностранные дипломаты вручили верительные грамоты Президенту Беларуси