А.Лукашенко: Я жалею, что мы не смогли здесь объединиться после распада Советского Союза

Во время интервью австрийской газете «Die Presse» Президент Беларуси согласился с тем, что влияние России на постсоветском пространстве уменьшается.

– Уменьшается. Есть Китай, который сегодня имеет вторую экономику в мире, а завтра будет иметь первую. У них дефицит энергоресурсов. Где энергоресурсы? У соседних государств. Казахстан, Туркменистан, Азербайджан. И все они проложили уже туда трубу. Все поставляют Китаю, а в перспективе – в Индию, Пакистан, Афганистан. Все это уже там задействовано. И это уход от российской зависимости в энергопоставках. И на европейском направлении в том числе, – сказал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, жалеет ли Беларусь о таком уменьшении влияния России, Президент заметил: – Пусть жалеет Россия об этом. Я жалею в том плане, что мы не смогли здесь объединиться после распада Советского Союза. Все-таки это под триста миллионов населения. Мы могли бы иметь хороший рынок. И это можно было сделать. Амбиции мешают некоторым.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь