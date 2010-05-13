А.Лукашенко: Я приглашаю наших вьетнамских друзей более активно использовать возможности Беларуси

Беларусь рассчитывает на Вьетнам для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, встречаясь с президентом этой страны. Днем раньше Нгуен Минь Чиет прибыл в страну с официальным визитом.

У Беларуси и Въетнама нет закрытых тем. А экономическое сотрудничество между странами будет только расширяться. Совместных проектов достаточно. И сегодня азиатский лидер предложил Беларуси участвовать в разработке нефтяных месторождений. По итогам переговоров президенты подписали совместную декларацию. А белорусский лидер принял приглашение еще раз посетить Вьетнам.

Из субэкваториального Вьетнама с его муссонным климатом Нгуен Минь Чиет привез в Беларусь если не сами дожди, то уж точно – грозовые облака. Что безоблачно – так это отношения между двумя государствами. Теплая встреча на красной ковровой дорожке. Дружеское рукопожатие президентов. Рота почетного караула – часть торжественного церемониала. А гимны двух стран – непременный атрибут приветствия.

Лукашенко и Нгуен Минь Чиет уже встречались во Вьетнаме в 2008. Нынешний президент социалистической республики у нас впервые. Между столицами 11 часов лету. Но мы ближе, чем кажется. Два государства некоторым образом объединила такая разная война.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Вьетнам для нас – абсолютно понятная страна. Народ вьетнамский нам хорошо знаком. Многие десятилетия нас связывает теснейшая дружба. У нас динамично развивается торговля. У нас абсолютно нет никаких противоречий и разных подходов к мировой повестке дня.

Нгуен Минь Чиет, президент социалистической Республики Вьетнам:

– Я рад, что отношения между нашими странами успешно развиваются, это отражает высокий уровень доверия и желание усилить сотрудничество между Беларусью и Вьетнамом.

После общения тет-а-тет лидеры государств присоединились к делегациям. Политическая воля к сотрудничеству на лицо, и потому экономика становится главной темой для обсуждения. По подсчетам азиатского гостя, кстати, математика по образованию, наш товарооборот – скромный. Это 115 миллионов долларов. Что важно, в прошлом году из-за кризиса он не «просел». А 2010 начался с резкого роста во взаимной торговле. Белорусские товары – пришлись как нельзя кстати вьетнамской стороне. Мы им отвечаем взаимностью.

Александр Лукашенко:

– Высокий уровень взаимного доверия, уважения стал прочным фундаментом, на котором мы строим экономическую составляющую наших отношений. Нас радует большое количество влиятельных бизнесменов в составе Вашей делегации, господин Президент. Я уверен, что в ходе визита и предстоящего бизнес-форума пройдут предметные переговоры, которые позволят интенсифицировать торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами и вывести его на качественно новый уровень. Для Беларуси Вьетнам является основным партнером и, своего рода, плацдармом для освоения региона юго-восточной Азии. В свою очередь, я приглашаю наших вьетнамских друзей более активно использовать возможности Беларуси.

Во Вьетнаме собирают наши МАЗы. Это сборочное производство уже работает и приносит прибыль. Еще одна «сборку», только уже двигателей, планирует наладить в азиатской стране Минский моторный. Переработка нашего молочного сырья в социалистической республике тоже может стать «вечным двигателем» взаимной прибыли. Сборка оптических приборов по белорусской технологии – проект ближайшего времени. С интересом смотрят белорусы и на новые ниши. Вьетнам предлагает совместно разрабатывать нефтяные месторождения. В самой социалистической республике, а также в третьих странах.

Нгуен Минь Чиет:

– Что касается сотрудничества в нефтегазовой отрасли, то мы можем вместе работать в разведке нефтерождений, как во Вьтнаме, так и в третьих странах. Вьетнам поддерживает идею создать совместное предприятие по производству калийных удобрений с использованием нашего сырья, а также приглашает Беларусь участвовать в строительстве метрополитена в Ханое и Хошимине.

Вьетнамский лидер говорил о создании зоны свободной торговли, а также усилении сотрудничества в военной сфере. Белорусский Президент заметил, что две страны придерживаются единых подходов на международной арене. Александр Лукашенко принял приглашение снова приехать в эту азиатскую страну. После переговоров два Президента подписали совместную декларацию. Еще шесть документов заверили своими подписями представители делегаций. Сотрудничать будут национальные банки государств, минсельхозпроды, спасатели, администрации парков высоких технологий.

Как правило, официальный визит главы любого государства длится два дня. Вьетнамский президент пробудет в Беларуси четыре. Программа у вьетнамского лидера очень насыщенная. Нгуен Минь Чиет посетит национальную библиотеку, «Минск-Арену», музей Великой отечественной войны, а также комплекс «Хатынь» и Березинский заповедник. Чтобы своими глазами увидеть, как она – современная Беларусь.

Наталья Бреус, Алексей Адашкин, Валерий Науменко, Александр Горощенко, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.