А.Лукашенко: Вывод из Беларуси ядерного оружия на тех условиях был жесточайшей ошибкой

По традиции региональных поездок сегодня Президент ответил на вопросы журналистов. Выборы в местные советы, приватизация, предстоящие переговоры с Дмитрием Медведевым, оценка трагических событий в Кыргызстане и гибель польского Президента: Александр Лукашенко высказался по ряду позиций внутренней и внешней политики.

Отсутствие Беларуси на мировом саммите по ядерной тематике, проводимом под эгидой Соединённых Штатов — это проявление предельной инертности в отношениях с Минском. Ведь, что касается ядерной безопасности, Беларусь всегда была надёжным партнёром. Глава государства рассказал журналистам всю предысторию сложившейся ситуации.

Александр Лукашенко:

Этот факт свидетельствует о том, что ни американцам, ни в целом Западу доверять нельзя. В России нас всегда слышали и понимали — это правда. И если не эта вакханалия, неразбериха, ясно на чём основанная, — российское руководство попыталось нас наклонить. Это ещё и потому, что мы неплохо разбираемся в своей стране — эта ревность присутствует, как и многое другое, но это глупо, и мы, и они уже это понимаем. Но всегда россияне нас понимали и поддерживали. С Западом и США этого никогда не было. Они вот ухватились за какой-то вопрос, добились своего и кинули. Так было и с ядерным оружием.

Меня очень много критиковали, но я считаю, что вывод в своё время из Беларуси ядерного оружия на тех условиях, как это было осуществлено нашими националистами и Шушкевичем, был жесточайшей ошибкой. Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы — выводите, потому что пообещали. Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы, в конце концов, должны были прилично продать.

Мы без всяких условий, и сейчас этим гордимся, потому что сказать-то уже нечего, вывели это ядерное оружие. Нам гарантировали безопасность со стороны ведущих ядерных держав. Сейчас нам и этой безопасности не гарантировали, мы добивались этого через пот и кровь. Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали. Ладно, вывели. Так гарантируйте нам безопасность. Нет.

Наступило время этого саммита. Я не буду скрывать: у нас остался высокообогащенный уран, сотни килограммов фактически оружейного и менее обогащенного. Мне уже который год подряд говорят: вывозите этот уран. Хотите — в Америку, мы вам заплатим, хотите — в Россию. Я говорю: «Во-первых, почему вы нам диктуете, это наш товар, мы его содержим под контролем МАГАТЭ. Мы не собираемся делать грязные бомбы или кому-то продавать. Мы используем этот уран в исследовательских целях». Просто мы об этом не говорим. Меня сейчас приперли к стенке, нож к горлу — отдай. Я говорю, что уже отдали в свое время ядерное оружие, а что мы от этого имеем?

Поэтому диктовать условия никому не позволено. Давайте садиться за стол переговоров и будем решать, что делать с этим большим количеством обогащенного урана. Я понимаю, что их это беспокоит, но мы не банановая республика, мы в состоянии сохранить этот ядерный материал, как она храним его все годы с момента обретения независимости. Мы на границе несколько раз задерживали радиоактивные вещества, помогая всему миру бороться с этим — нам никто спасибо не сказал.

«Раз ты против отдать этот уран — мы тебя не пригласим на саммит». Я говорю: «Спасибо, я и не собирался ехать». Даже если бы Беларусь пригласили, я туда не собирался ехать. Почему, когда Израилю было невыгодно, что зададут какие-то вопросы по ядерному оружию, они помахали рукой: «До свидания, не нужен нам ваш саммит». Примерно так и я ответил.

Наклонять Беларусь никому не позволено. Честная и чистая подоплёка. Надо больше опасаться тех, кто там находится, особенно ведущие страны — и в России, и во Франции, и в Америке были случаи, когда исчезали ядерные материалы, до сих пор не могут найти. У нас этого не было и не будет, потому что мы серьезные и ответственные люди. Мы взятки за это не берем и никому не собираемся продавать, даже за большие деньги, негласно этот материал.

Ну и, наверно, там ещё есть отношения: не пригласили Лукашенко, зачем поднимать ему рейтинги в преддверии. Мне достаточно сегодняшних рейтингов чтобы избраться президентом, если откровенно говорить. Просто безмозглость, тупая инерция. Если ещё один вопрос поднимать, что, конечно, если бы Россия, Казахстан и другие государства СНГ были действительно надежным другом, они бы жестко поставили вопрос: Беларусь — это наша и она должна быть на саммите, и никуда бы американцы не делись.