А.Лукашенко: Ваша миссия была нацелена на сближение Беларуси с Германией и ЕС

Об этом Президент заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в нашей стране Гебхардтом Вайсом.

Белорусский лидер выразил надежду, что все сделанное германским дипломатом для улучшения отношений Беларуси с ЕС «не останется где-то за скобками». Отношения с Германией Беларусь рассматривает в качестве приоритетных. Их развитие — одна из главных предпосылок нормализации отношений с Евросоюзом и полномасштабного участия Беларуси в европейских межгосударственных и межпарламентских организациях. Кстати, и во внешней торговле Беларуси Германия по объему товарооборота устойчиво занимает одно из ведущих мест среди стран за пределами СНГ.

Александр Лукашенко:

Послы предназначены для того, чтобы сближать народы, сближать страны и не противодействовать тем процессам, которые здесь происходят, ни в коем случае не рыть рвы и не выстраивать «берлинские стены» между государствами. К сожалению, не всегда так происходит. Но, что касается Германии и нынешнего посла этой огромной великой страны, я могу Вас только поблагодарить. Вы сделали всё возможное в этой ситуации, можно сказать, что Ваша миссия была нацелена на сближение Беларуси с Германией и ЕС. Хотелось бы, чтобы результат был один — чтобы мы сближали народы. И я Вам за это очень благодарен.

В последнее время политический диалог между Беларусью и ФРГ заметно оживился. Получено принципиальное согласие германской стороны на открытие генконсульства Беларуси в Мюнхене — одном из крупнейших городов страны. Германия в свое время поддержала участие Беларуси в программе ЕС «Восточное партнерство». И сегодня в Брюсселе проходит первое ежегодное совещание министров иностранных дел стран-участниц этой инициативы.

Гебхардт Вайс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Республике Беларусь:

Я просто хочу сказать: какой год позади и сколько, несмотря на все эти трудные рамочные условия, мы успели. Сегодня, когда мы с Вами встречаемся, в Брюсселе проходит первая встреча министров иностранных дел стран в рамках «Восточного партнерства». Я думаю, что глядя назад, мы понимаем, что достигли очень многого. И очень важный год впереди. Мое видение, что если в декабре предстоящего года все будет правильно в развитии внутриполитической жизни, думаю, тогда откроются возможности для полного развития потенциалов сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью. Я желаю этого Вам и стране, в интересах всех граждан страны, молодежи и будущего Беларуси.