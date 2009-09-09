А.Лукашенко в январе посетит Венесуэлу

Если вчера два Президента встречались в неформальной обстановке, то сегодня на переговорах уже обсуждались конкретные направления сотрудничества.

То, что их много, подтвердила и длительность общения в формате «один на один» - без малого четыре с половиной часа. Главы государств уже с первых минут заявили: они считают возможным расширить сотрудничество. И уже в январе ожидается ответный визит в Каракас белорусского лидера.

- Мы проедем через всю Венесуэлу, начиная от моря и гор, и посмотрим шахты по добыче нефти и золота, газовые разработки, фосфаты, возможно, придумаем что-нибудь новое в наших отношениях. Еще несколько лет назад мы ничего не знали друг о друге, а сегодня у нас сотни миллионов долларов в торговле. Если мы реализуем то, что наметили, то это будут миллиарды долларов, - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь и Венесуэла за последние несколько лет значительно нарастили объем взаимной торговли, а в ближайшее время должны его увеличить. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что в планах даже не миллионы долларов, а миллиарды.

В первую очередь страны заинтересованы в развитии сотрудничества в нефтехимической отрасли. Есть договоренность о разработке еще трех месторождений, немало интересов и в создании совместных производств. Правительство Венесуэлы делает ставку на белорусский опыт возведения жилья. Кстати, в свое время Уго Чавес давал поручение национализировать предприятия цементной отрасли, чтобы поддержать строительство в Венесуэле и снизить дефицит жилья. Наши интересы реальны и в сельском хозяйстве.

Венесуэла для Беларуси – своеобразный мост для товаров в Латинскую Америку. Белорусские продукты в таких объемах впервые стали пересекать Атлантику. Только сухого молока в прошлом году отправили более двух тысяч тонн, взамен получили кофе.

Сегодня, уже после встречи, Президенты заявили – нерешенных проблем не осталось. Эта встреча - и импульс для уже достигнутых договоренностей, и заявка на перспективу. Кстати, еще вчера было отмечено, что Беларусь и Венесуэла намерены в будущем к своему альянсу привлекать и другие страны, что выгодно для экономик.

Кстати, сотрудничество Беларуси и Венесуэлы не ограничивается только лишь большой экономикой. Страны активно поддерживают друг друга на международной арене, разделяют позиции по строительству многополярного мира.

Александр Лукашенко заметил, что нынешний приезд Уго Чавеса - свидетельство искренних дружественных чувств к белорусскому народу, реальной заинтересованности в дальнейшем развитии стратегического альянса между двумя странами.

В завершение были подписаны четыре основных документа стратегического сотрудничества. Всего же их было семнадцать: от сотрудничества в области информации до производства грузовых автомобилей и тракторов. Подписан и меморандум по вопросам энергетического сотрудничества по использованию сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива.

За ведомствами двух стран теперь стоит выполнение договоренностей. Хотя уже можно сказать, что за достаточно короткий период взаимодействия Беларусь и Венесуэла прошли путь, на который другим странам необходимы десятилетия.