А.Лукашенко: В чем белорусы провинились перед Евросоюзом?

Одним из вопросов, поднятых во время визита Президента в Литву, стала проблема высокой стоимости шенгенских виз для наших граждан.

Александр Лукашенко и Даля Грибаускайте встретились в президентском дворце и уже с первых минут общения выразили общее стремление к дальнейшему активному развитию диалога.

У белорусско-литовских отношений хорошая динамика: и в экономике, и в политике есть немало проектов и культурных, и гуманитарных. На фоне замедления темпов торговли, в основном, это связано с посткризисным падением платежеспособности литовской стороны, мощная динамика сохраняется в бизнес-контактах, развиваются, в особенности в последние годы, региональные связи. Сегодня договоры о сотрудничестве с литовской стороной имеются у сорока трех регионов Беларуси, и, по мнению аналитиков, только за счет этого товарооборот можно увеличить, как минимум, на 30%. Эти и другие вопросы так или иначе поднимались на встрече в расширенном составе.

Один из ожидаемых эффектов от сотрудничества – удешевление стоимости виз в страны ЕС для белорусских граждан. Прорабатываются соглашения, которые позволят населению беспрепятственно перемещаться в пределах 50-километрового приграничья. Получив это право, полтора миллиона человек смогут без преград работать по любым проектам, и, разумеется, это может стать хорошим подспорьем для укрепления контактов. Открывая белорусско-литовский форум, Александр Лукашенко отдельно остановился на этом вопросе.

- Вхождение Польши и балтийских государств в шенгенскую зону существенно ограничило возможность белорусов контактировать с соседями. Беларусь остается единственной страной в Европе, для граждан которой шенгенская виза стоит 60 евро. Такая ситуация абсолютно неприемлема и противоречит заявлениям о том, что развитие межличностных контактов является одной из ключевых целей объединенной Европы. Поэтому мы ожидаем, что Брюссель примет наше предложение о снижении стоимости виз и облегчении визовых формальностей. Согласитесь, это самое абсурдное решение Европейского союза. В чем белорусы провинились перед Евросоюзом, что имеют стоимость шенгенских виз в разы большую? Почему Вы так относитесь к белорусскому народу? - резюмировал глава государства.

- Если вы не любите Лукашенко, то принимайте меры против него, а не против простых граждан. Вы же понимаете, что 60 евро лично для Лукашенко не проблема, - добавил он. - А для тех людей, которые хотят побывать в Литве, мы хотим расширить приграничное сотрудничество. Как же люди будут общаться, как они к вам приедут? 60 евро, даже для демократической Литвы, – это дороговато.

В белорусско-литовских отношениях в последнее время наблюдается значительное потепление. Этому есть целый ряд объяснений. В первую очередь, регулярными стали встречи руководителей как правительств и внешнеполитических ведомств, так и тесные контакты бизнес-структур. Как результат: даже в условиях мирового финансово-экономического кризиса реализуются совместные проекты, в том числе, и по созданию новых производств на территории обеих стран. В Беларуси, к примеру, зарегистрировано 374 организации с участием литовского капитала.

- С 1 января вся наша мощная строительная индустрия переходит на европейские стандарты. Такое поручение было мной дано Правительству в начале этого года, и к концу года мы его реализуем. В этой связи мы весьма своевременно стали членами инициативы «Восточного партнерства», предусматривающей расширение сотрудничества ЕС с европейскими соседями. Беларусь одной из первых среди стран-участниц «Восточного партнерства» приступила к разработке конкретных региональных проектов, прежде всего, в приоритетных для нас инфраструктурных областях. Мы активно работаем на данном направлении с Литвой, Еврокомиссией, коллегами из Польши и Украины. На нынешнем этапе усилиях всех стран континента должны быть направлены на строительство единой безопасной процветающей Европы без ограничительных линий, - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства ответил и на вопросы литовских журналистов: это было интервью еженедельнику «Литовский курьер». Президент подвел предварительные итоги сегодняшних переговоров и заметил, что они окажут положительное влияние не только на отношения двух стран, но, несомненно, и на сотрудничество по линии инициатив Евросоюза.

- Экономика очень прагматична, поэтому, исходя из экономики, мы диверсифицируем нашу внешнеэкономическую деятельность. И в данном плане преуспели в этом. Однако есть ряд сдерживающих факторов: сегодня Евросоюз применяет к нам торговый режим, аналогичный действующему в отношении США, Австралии, Японии и других передовых индустриально развитых стран. Вполне очевидно, что реальные экономические возможности Беларуси и этих стран не сопоставимы, и мы находимся в менее выгодных условиях. Важным шагом, направленным на активизацию торговли Беларуси и ЕС, могло бы стать возобновление участия нашей страны в Обобщенной системе торговых преференций Евросоюза. В силу географического положения, развитой инфраструктуры, наличия квалифицированных трудовых ресурсов, политической и социально-экономической стабильности Беларусь объективно привлекательна для европейского бизнеса. Сейчас мы принимаем беспрецедентные шаги, направленные на совершенствование бизнес-климата, либерализацию экономики, привлечение инвестиций, - подчеркнул Александр Лукашенко.